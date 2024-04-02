مسلسل صدفة الحلقة 23.. ميار الغيطى تفيق من الحادث الآليم

تبدأ الحلقة 23 من مسلسل صدفة فى الساعة الثامنة والنصف مساءً، والتي من المتوقع أن تبدأ الحلقة بتفاجئ ريهام حجاج، بزيارة شقيقها عمر لها في منزلها ليتعرف عليها، ويجد إجابات لأسئلته.

احداث مسلسل صدفة الحلقة 23

فيما تشاجر والد ووالدة مصطفى معه خلال احداث مسلسل صدفة الحلقة 23، بسبب زواجه من جارتهم الغنية، التي تكبره في السن، ليقع أمين والد مصطفي مغشيا عليه.

كما شهدت احداث مسلسل صدفة الحلقة 23 ، استعادة ميار الغيطي، قدرتها علي المشي، بعد شهور من الحادث الذي تعرضت له، وجعلها قعيدة.

مسلسل صدفة مواعيد وقنوات عرض الحلقة 22

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الفنان خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

موعد إعادة مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 22

يعرض مسلسل صدفة الحلقة 22، بطولة النجمة ريهام حجاج، اليوم الأحد على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحًا، وعلى قناة CBC Drama في تمام الساعة 7.30 مساءً، والإعادة 3.00 صباحًا.

وتعرض الحلقة على قناة DMC في تمام الساعة 12:15 منتصف الليل، والإعادة الساعة 6:30 صباحًا، وعلى القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساء، وتعاد الساعة 3:00 صباحًا، بالإضافة إلى منصة Watch it.