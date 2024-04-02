الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وكيل لجنة "خطة النواب": مصر تبدأ مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

  أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر تبدأ مع أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، اليوم، مرحلة من الاستقرار السياسي الذي يتبعه تنمية حقيقية على كافة المستويات وفي مختلف المجالات. 
 

وأشاد النائب -في تصريح اليوم- بكلمة الرئيس عقب أداء اليمين الدستورية، والتي تعتبر خريطة عمل مستقبلية جامعة لكل النقاط، حيث شدد الرئيس السيسي على أمن مصر القومي وتطرق لأهمية استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.
ونوه بتأكيد الرئيس السيسي على تبني استراتيجيات تعزز قدرات مصر الاقتصادية وصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات وتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية والتركيز على الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

10 سنوات من العمل الجاد.. الرئيس السيسي يتبنى مشروع حماية العالم من التغيرات المناخية الضارة

txt

رئيس جامعة المنصورة يهنئ الرئيس السيسي عقب أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

 

تعظيم الاستفادة من الثروات البشرية


وقال “سالم” إن توجيه الرئيس يؤكد على صلابة الدولة المصرية وقدرتها على المواجهة، حيث أشار الرئيس بضرورة تبني إصلاح مؤسسي يهدف لضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة من خلال ترشيد الإنفاق والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام وتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مع تعظيم الاستفادة من الثروات البشرية من خلال جودة التعليم ومواصلة تفعيل المبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مشروع التامين الصحي الشامل.
 

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الرئيس لا يألو جهدا في دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية ومخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وإنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك زيادة مقررات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي المقبل لتصبح ٦٣٦ مليار جنيه مقابل ٥٣٠ مليار جنيه، مع زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٣٠٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.
 

وأبدى النائب تفاؤله خاصة وأن الفترة الماضية من حكم الرئيس شهدت تقدما ملحوظا على كافة الأصعدة فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبري والبنية التحتية ولولا ما مر به العالم من ظروف صعبة أثرت في اقتصاديات العالم كله لكان وضع مصر الآن أفضل اقتصاديا+.

النواب الاستقرار والتنمية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أداء اليمين الدستورية مصر الرئيس

مواد متعلقة

المطران جورج شيحان يهنئ الرئيس السيسي ببداية الفترة الرئاسية الجديدة

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس مثيرة فى مشاجرة فتيات التجمع (فيديو)

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عفوية وخطاب بسيط.. الصحف العالمية تسلط الضوء على حفل تنصيب الرئيس السيسى

تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية

خيانة على فراش الزوجية.. فتاة تصور والدتها في وضع مخل مع عشيقها.. والزوج يتهمها بالزنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق