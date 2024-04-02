الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

كتلة الحوار تثمن ما ورد ببيان الرئيس السيسي حول مستهدفات المرحلة الرئاسية القادمةً

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

ثمنت كتلة الحوار، فلسفة وضع مستهدفات المرحلة الرئاسية القادمة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، مؤكدًة أنها توضح إدراك ووعي رئيس الجمهورية بالتحديات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها مصر.

 تحقيق الأمن الغذائي وتوطين الصناعة المحلية الاهتمام الأكبر خلال المرحلة المقبلة

وأيدت كتلة الحوار توجه الرئيس نحو إعطاء تحقيق الأمن الغذائي وتوطين الصناعة المحلية الاهتمام الأكبر خلال المرحلة القادمة بما يستتبعه ذلك من زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع المبادرات الصناعية التي تساعد علي زيادة الصادرات ومن ثم المتحصلات من العملة الأجنبية.

كما تؤيد كتلة الحوار مستهدف تحقيق التطور المؤسسي الشامل، من خلال الحوكمة الجيدة بهدف تحسين جودة الخدمات والإسراع في تقديمها.

مستهدفات المرحلة القادمة التي اطلع الرئيس الشعب عليها تصب في تحقيق الأمن الإنساني المصري

كما تتفق كتلة الحوار مع ما ذكره الرئيس من ضرورة الاهتمام بالإنسان المصري وبصفة خاصة صحته عبر استكمال مشروع التامين الصحي الشامل، مؤكدة ان مستهدفات المرحلة القادمة التي اطلع الرئيس الشعب عليها تصب في تحقيق الأمن الإنساني المصري وتعزز سياسة الشفافية والمصارحة بين القيادة السياسية والشعب.

كتلة الحوار المرحلة الرئاسية رئيس الجمهورية الجمهورية مصر

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