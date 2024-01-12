الحوار الوطني.. وإشكالية التنوير

بالتأكيد لدينا فرصة عظيمة أن نجتاز كل مرارات مراحل الإحباط السابقة لدعم كل الجهود والبرامج الموضوعية للتعامل مع إشكالية التنوير في ظل إرادة سياسية داعمة لنشر قيم التنوير وتوطينها في زمن ولاية رئيس آمن وطالب بالإصلاح الثقافي والإعلامي والديني، والأهم إيمانه بدور العلم في تحقيق التقدم وإنجاز المستحيلات..

في عهد الرئيس " السيسي " كان الذهاب إلى العلم والتفكير العلمي في تطوير منظومات الصحة والتعليم والبحث العلمي والآثار.. وكان الذهاب لتشييد مدن الدواء والأثاث،والمجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، وزراعة بالنظم الرأسية في صوب عصرية، ومزارع سمكية رائعة،وكان دخول جامعاتنا منافسات جداول الترتيب بعد خروجنا الغير مشرف أبدًا على مدى حقب عديدة من كل التنافسات العلمية..

وبعد كل النجاحات التي حققها " الحوار الوطني " ، وبشكل حاص في كل ما يدعم أمور الهوية الثقافية وتضويب الخطاب الديني والموافقة على إجراء خطوات تنفيذية لإنشاء " مفوضية عدم التمييز الديني " التي نص على وجودها الدستور، أرى أهمية استكمال العمل عبر جلسات الحوار الوطني القادمة ( بعد إشارة السيد الرئيس لبدء جولة جديدة من الجلسات ) حول السعي لإنجاز خطاب تنويرى جديد يبعث الحيوية والحداثة فى ثقافتنا التقليدية كلها، وليس فى مكونها الدينى فقط، الذى ندعو إلى تجديده منذ أمد بعيد دون نتائج محسوسة، دعما لجهود المعنيين بقضية التنوير بصدق وإخلاص، والدعوة إلى أن نراجع معًا في جلسات الحوار الوطني القادمة أسباب القصور فى تنوير المجتمع، والاعتراف بالحاجة إلى تغيير جذرى لمحتوى خطابنا التنويرى وأساليب تقديمه، والسعى إلى توفير البيئة الثقافية والفكرية السامحة باستيعابه..

وفي إطار مراجعة ما سبق من جهود في ذلك السياق، تستدعى الأمانة طرحه بصورة مباشرة، توضح المشكلة وتسعى إلى وضع الخطط والبرامج الزمنية وتحديد والإشارة للجهات المنوط بها المشاركة في وضع محددات تلك البرامج وأهدافها..

معلوم أن للفيلسوف الألماني العظيم "كانْت" الذي يقف عند قمة التنوير في القرن الثامن عشر مقال عنوانه «جواب عن سؤال: ما التنوير؟» (1784م)، ويمكن إيجازه في شعاره القائل: "كن جريئًا في إعمال عقلك". وقد كان يقصد به أن لا سلطان على العقل إلا العقل نفسه. وترتب على ذلك القول بأن قياس مدى التنوير مردود إلى مدى سلطان العقل.

أذكر في سياق جهود التفاعلات العلمية مع قضايا التنوير انعقاد "مهرجان ابن رشد" بتنظيم من الجامعة العربية والحكومة الجزائرية في نوفمبر من عام 1978م في الجزائر، وإذا بأبحاث المهرجان، في معظمها، تُضعف من شأن العقل عند ابن رشد. مثال ذلك بحث الدكتور عبدالكريم خليفة رئيس مجمع اللغة العربية الأردني إذ يقول: إنه يجب إخراج الصراع الفلسفي بين الغزالي وابن رشد من مجال البحث الفلسفي الرصين؛ لأنه ينطوي على نبرة انفعالية، في حين أنه كان الصراع التاريخي الذي حدد مسار العالم العربي في اتجاه الأصولية الدينية التي تبطل إعمال العقل في النص الديني، وبالتالي في النصوص الأخرى أيًّا كانت.....

ولكن يبقى للإبداع ورموزه المصرية الأصيلة الباقية الدور التاريخي المحرض قبل الثورة وبعدها لرفض من يشوهون الواقع ، في قراءة وطنية رائعة لتركيبة شعبنا العظيم..

وعلى مدار التاريخ كان هناك صراع جدلي تفاعلي عملي بين العقل الديني والعقل الفلسفي... وبات يجمع أهل الفلسفة ودعاة التنوير على أنه لم يعد هناك عصف ذهني أو صراع تفاعلي حر في الساحة الدينية ؛ لأن أحد طرفي المعادلة، أي العقل الفلسفي، هُمش، بل تم تكفيره في أحيان كثيرة. وبموت العقل الفلسفي حصل جمود للعقل الديني فأصبح فقيرًا جدًّا من الناحية الفكرية؛ لأن الفلسفة لم تعد موجودة لكي تغذيه وتستفزه وتدفعه إلى المزيد من النضج والانفتاح، ومن ثم فلا بد من إعادة الاعتبار إلى الفلسفة والعقل الفلسفي إذا ما أردنا النهوض واستعادة العصر الذهبي مرة أخرى.