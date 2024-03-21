الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حكومة ظل "كتلة الحوار" تنتقد استمرار ارتفاع الأسعار

ارتفاع الأسعار
ارتفاع الأسعار

أصدرت حكومة الظل في كتلة الحوار، بيانًا، أشارت فيه إلى أنه على الرغم من توافر السيولة الدولارية، والبدء في الإفراج عن السلع المتكدسة في الجمارك، لم تشهد الأسواق انخفاضا في اسعار السلع الرئيسية، وكل ما قامت به الحكومة هو استنكار استمرار الغلاء بعد تراجع سعر الدولار. 

وأضافت حكومة ظل كتلة الحوار في بيانها «المثير للدهشة إلقاء الحكومة بكل اللوم على كبار التجار مطالبة إياهم بالتدخل لحل تلك المشكلة ووضع حلول عاجلة لها»، مشيرة إلى أن  هذه التصريحات من شأنها أن تبعث برسائل سلبية للمواطنين يأتي في مقدمتها انحسار سلطة الدولة لصالح كبار التجار، بالإضافة للتسليم بإخفاق سياسات الحكومة في السيطرة علي الاسعار وإعلانها لعدم قدرتها علي مواجهة والقضاء علي الاحتكار. 

وأشارت حكومة ظل كتلة الحوار، إلى أن غياب القدرة على التفاوض بين الأطراف والأجهزة الحكومية والغرف التجارية والتجار من اجل وضع سعر طبيعي مدروس لاسعار السلع الرئيسية ينذر بمخاطر مجتمعية واقتصادية وسياسية جسيمة، مشيرة إلى أنه لا يجب الاستكانة والركون إلى الراحة بسبب وجود سيولة دولارية طالما لم يتم علاج المشكلة الرئيسية، وهي استمرار ارتفاع معدلات التضخم.

ولفتت إلى أن مصر أمام فرصة مهمة للغاية من اجل اعادة توجيه بوصلة الاقتصاد في اتجاه زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي والتصدير؛ ليشعر المواطن بالثقة في قدرة حكومته على عدم الوقوع في نفس السياسات الخطرة السابقة.

حكومة الظل كتلة الحوار السيولة الدولارية الجمارك أسعار السلع السلع الرئيسية سعر الدولار

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