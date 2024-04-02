الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

8 آلاف جنيه للشهادة.. سائق ينصب على الطلاب باسم التعليم في سوهاج

محكمة
محكمة

تمكن ضباط مركز شرطة سوهاج بالتعاون مع وحدة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط سائق في منتصف الأربعينات من العُمر؛ إثر اتهامه بإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص، تحت مسمى "أكاديمية خاصة للدراسات والتكنولوجيا المتطورة" والنصب على المواطنين واستخراج شهادات جامعية ودراسات عُليا مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 5 آلاف إلى 8 آلاف جنيه، متخذًا من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن ورود معلومات بإدارة المدعو (هاني ا ي ع، 44 عامًا، سائق، ومقيم دائرة مركز جرجا) كيان تعليمي وهمي دون ترخيص تحت مسمى "أكاديمية خاصة للدراسات والتكنولوجيا المتطورة" الكائن بدائرة مركز سوهاج. 

وأثبتت التحريات أن المتهم اتخذ منه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية معتمدة من بعض الجامعات الحكومية، ومنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق بالعمل في المؤسسات والهيئات الكبري بالداخل والخارج وتنظيمه دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 5000 إلى 8000 جنيه، للشهادة الواحدة.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم استهداف مقر الأكاديمية وضبط المتهم وعثر على جهاز كمبيوتر وجهاز لاب توب، كارنيات منسوبة لأكاديمية خاصة بأسماء بعض الدارسين الملتحقين بالأكاديمية، كتب مدون عليها أنها من إعداد أكاديمية خاصة فـي تخصصات متنوعة، دفاتر إيصالات استلام نقدية خاصة بالأكاديمية، عدد شهادات باسم المتهم وآخرين منسوبة للعديد من الجهات والأكاديميات المختلفة، أكلاشيه خاصة بالأكاديمية، استمارة تسجيل متدرب خاصة بالطلبة، استمارة تسجيل متدرب خالية البيانات، شهادات نجاح ومستخرجات من نجاح بعض الطلاب بالدبلومات الفنية والثانوية العامة، عدد من الصور الضوئية لأرقام قومية خاصة براغبي الالتحاق بالأكاديمية، كارنيه باسم المتهم منسوب لأكاديمية خاصة يفيد بأنه مقيد بالفرقة الثانية، كارنيه باسم المتهم منسوب لأكاديمية القادة يفيد بأنه مقيد بالفرقة الثالثة، لافته تحمل اسم وشعار أكاديمية خاصة، وأرقام الهواتف الخاصة بها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كيان تعليمى وهمي الاموال العامة والتكنولوجيا المتطورة تسجيل متدرب شهادات نجاح المحضر اللازم

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