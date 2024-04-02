انتشال جثتين لقيا مصرعهما غرقًا في سوهاج

أمرت جهات التحقيق المختصة بدفن شاب ومسن لقيا مصرعهما غرقًا بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة المراغة شمال سوهاج، حيث تم انتشال الجثتين ونقلهما إلى مستشفى طهطا العام والتحفظ عليهما بالمشرحة تحت تصرف جهة التحقيق.

ترجع الواقعة عقب تلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغ من نائبه لقطاع الشمال يفيد بغرق مسن وشاب بإحدى الترع بدائرة مركز المراغة، حيث تم إنتشال الجثتين ونقلهما للمستشفى العام بطهطا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة غرق "ك ا ق" 60 سنة مزارع، ومقيم بذات الناحية، و"شحاتة ا ل س" 37 سنة، نجار، ومقيم بدائرة المركز بإحدى الترع، وتم انتشال الجثتين ونقلهما لمشرحة مستشفى طهطا العام.

وبسؤال نجل الأول "نشأت ح ك" 35 سنة حاصل على دبلوم صناعي، وشقيق الثاني "محروس ا ل" 48 سنة عامل، أفادا بأنه عقب إنتهاء الأول ري أرضه الزراعية وقيامه بغسيل يده من الترعة المشار إليها اختل توازنه، وسقط بها وتصادف مرور الثاني وحال محاولته إنقاذه غرقا سويًا ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهة التحقيق المختصة التي أصدرت قرارها السابق.