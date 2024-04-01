محافظ سوهاج يشارك في حفل الإفطار الجماعي لهيئة "كوبتك اورفانز"

على هامش تدشين مشروع “ابنتي الغالية”؛ شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، في فعاليات حفل الإفطار الجماعي الذى أقامته هيئة "كوبتك أورفانز" بنادي التجديف لضباط الشرطة، تحت مظلة التضامن الاجتماعي، بمشاركة أكثر من 200 فتاة، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، وذلك على هامش تدشين مشروع "ابنتي الغالية".ويشارك في المشروع جمعية صحبة الخير وجمعية تحسين أوضا المرأ والطفل وجمعية مصر بلدي

حضر الإفطار الجماعي كلًا من: “ أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد حمادي رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة عايدة بشاي مدير منطقة سوهاج وأسيوط عن منظمة كوبتك اورفانز، وهشام أبوزيد وكيل وزارة العمل، ومحمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين”.

ويستهدف مشروع "ابنتي الغالية" الفتيات في المرحلة الابتدائية، ويعمل على تزويدهم بالمعلومات والإمكانيات اللازمة لعدم التسرب من التعليم، وتعزيز قيم السلام، كما يستهدف المشروع تثقيف الفتيات صحيا ونفسيا لمواجهة تحديات الحياة، وإزالة الفوارق التي تولد العصبية والعنصرية، وذلك بالتعاون مع 4 جمعيات محلية شريكة بسوهاج.

وتشمل أنشطة المشروع، ورش عمل وندوات تثقيفية في مجالات مختلفة مثل الصحة، والنظافة، والتغذية السليمة، وحقوق المرأة، بينما يتضمن المشروع رحلات تعليمية وثقافية للفتيات لاستكشاف الأماكن السياحية والثقافية في المحافظة، وزيارة المؤسسات المختلفة.

كما التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

كما التقى اللواء علاء عبد الجابر، سكرتير عام المحافظة، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 122 مواطن.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات للعلاج على نفقة الدولة، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

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