الإثنين 01 أبريل 2024
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مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج يحتفل بالأمهات المثاليات لذوى الإعاقات المختلفة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظم مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج، احتفالية الأمهات المثاليات لذوى الإعاقات المختلفة، وذلك تقديرًا لما تقدمه الأم ولدورها الأساسي في بناء وتربية أبنائهن، بحضور كل من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمي عبدالمنعم نائب مدير المركز، بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

 

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح، وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تسهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية، مضيفًا أن إدارة الجامعة تحرص على تنظيم هذا الحفل سنويًا تخليدًا لمعنى قيم الوفاء والعطاء لكل أم عانت من أجل أبنائها، فهي من تٌربى وتٌعلم وتٌعطي كل مالديها من أجلهم، لما تحتاجه هذه الفئة من رعاية خاصة تختلف كثيرًا عن رعاية الأبناء الطبيعيين.

 

وهنأ الدكتور خالد عمران، الأمهات المكرمات واللائي يبذلن جهودا مضنية  في رعاية أبنائهن من ذوي الإعاقات المختلفة بكل ما يتحملنه من ضغوط نفسية واجتماعية، وثقل العبء والحمل الذي يقع على عاتق هؤلاء الأمهات في سبيل تهيئة الظروف المناسبة لهم والأخذ بيدهم ومساعدتهم لمواصلة العملية التعليمية.

 

وقدم الدكتور عماد الصوينع الشكر للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، على دعمه المتواصل للطلاب ذوي الإعاقة، وتذليل كافة الصعاب وبصفة مستمرة، مشيرًا إلى أن الحفل تخلل العديد من الفقرات الفنية للطالبات ذوات الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، حيث قدمت الطالبات هناء جمال وعبير نور الدين، وبسمة على من ذوي (الإعاقة البصرية) أغنية "ست الحبايب"، ثم قدمت الطالبة فرحة رمضان (إعاقة بصرية) أغنية "حبيبتي يا أمي"، وفي ختام الحفل سلم الدكتور خالد عمران الأمهات المثاليات، شهادات تقدير ومكافأة مالية.

 

وذكرت الدكتورة سلمى عبدالمنعم، أن اختيار الأمهات المثاليات تم من خلال لجنة وتقييم نتج عنه، اختيار"رشا لطفي محمد" والدة الطالبة بسمة على إعاقة بصرية، "إيمان محمد عبدالمجيد" والدة الطالب يحيى أبوالعلا كامل شلل دماغي، و"سنية عبدالعال رضوان" والدة الطالب عماد عبدالمجيد الغول تقزم، و"سهير محمد عبد ربه" والدة الطالبة ندين ناصر تمام إعاقة بصرية، كما تم تكريم أمل جابر البارودي مترجمة لغة الإشارة بالجامعة كأم مثالية للطلاب الصم بكلية التربية النوعية.

نور البصيرة حسان النعماني الحفل سنويا الطبيعيين تهيئة الظروف رئيس الجامعة

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