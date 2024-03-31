مركز التدريب الطبي بجامعة سوهاج يبدأ دوراته التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه تم تفعيل مركز التدريب الطبي في كلية الطب بالجامعة، ويتم من خلال هذا المركز تنظيم عدد من الدورات الطبية المتنوعة بشكل دوري، بهدف تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

يأتي هذا الإجراء في إطار حرص إدارة الجامعة على أهمية رفع مستوى التدريب والتعليم الطبي، وتحسين كفاءة الأطقم الطبية في المستشفيات الجامعية بكافة تخصصاتها، كما يهدف المركز إلى تمكين الأطباء من النشر العلمي والإشراف على الرسائل العلمية لتعزيز البحث العلمي بشكل عام.

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد الكلية، أن المركز يُعتبر الوحيد في جنوب الصعيد والثالث على مستوى الجمهورية بعد جامعتي القاهرة والإسكندرية في تنظيم الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وأطباء الامتياز، بالإضافة إلى الطلاب من المستوى الأول حتى المستوى الخامس. ويتم تقديم المحاضرات النظرية بشكل دوري يتبعها التدريب العملي.

وأشار الدكتور أحمد فتحي النحاس، مدير عام المستشفيات الجامعية، إلى أنه تم وضع لائحة مالية للمركز تحدد أسعار الدورات، كما أن بعض الدورات يتم اعتمادها من المركز والنقابة العامة للأطباء بالقاهرة.

وتسهم هذه الدورات في تطوير مجال تخصص المتدربين وتأهيلهم للترقي، وأن مقر المركز يقع في المستشفى الجامعي القديم، ويضم ٧ قاعات تدريبية مزودة بجميع التقنيات الحديثة.

وأوضح الدكتور أحمد علي إسماعيل مدير المركز، أن مدة الدورة تتراوح بين يوم واحد واثنين حسب نوعها، ويتم الحجز المسبق داخل مقر المركز، مشيراً إلى أنه تم تنظيم العديد من الدورات المختلفة للطلاب، منها دورات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي والرئوي، والتعامل مع الحروق والممرات الهوائية وتركيب الحقن الآمنة والغرز الجراحية، وعلى مستوى أطباء الامتياز عن كيفية التعامل مع حالات الطوارئ وحالات الصدمة وأنواع المحاليل، ودورات أخرى لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس مثل الإشراف العلمي على الرسائل والنشر العلمي والبحث العلمي، بالإضافة إلى تنظيم دورات في كافة التخصصات.