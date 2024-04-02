صدقي صخر: نيللي كريم فنانة جميلة تحب الجميع.. وسعيد بتعاوني معها

قال الفنان صدقي صخر، إنه يجسد شخصية طبيب نفسي اسمه "إبراهيم" في أحداث مسلسل "فراولة"، وهو طبيب شاطر ومتفوق ويسير كما يقول الكتاب، ومرجعيته العلمية أهم شيء في عمله.

أضاف صخر، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح جديد" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشخصية لديها أزمة في تقبل أشياء مختلفة عنه، أو أشياء لم يتعود عليها، لافتًا إلى أن كواليس المسلسل مفعمة بالبهجة والطاقة.

أكد أن الفنانة نيللي كريم أكثر شخص حبوب ومتعاون وظريف ولذيذ ودمه خفيف، مشيرًا إلى أنها فنانة جميلة ولا تبخل نهائيًا بوقتها أو جهدها لمساعدة الآخرين، معقبًا: "سعيد بتعاوني معها لأنها شخصية تحب الجميع".

"كامل العدد" سلط الضوء على أماكن مصرية مميزة

وأوضح أن شخصية الطبيب النفسي تركت بداخله بصمة، خاصة أنه شخصية غير مرنه ولا تتقبل آراء الآخرين، مردفًا: "الشخصية فتحت جوايا أني أكون متقبل أكتر وفاتح وداني لحاجات مختلفة".

وعن مشاركته في مسلسل "كامل العدد"، قال: "المسلسل سلط الضوء على أماكن مصرية مميزة، مؤكدًا أن فريق العمل هم عائلة حقيقية أمام الكاميرا وخارجها، وسعيد بتواجدي في الجزء الثاني من المسلسل".