الثلاثاء 02 أبريل 2024
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مروان موسى يدعو لإعادة النظر فى أغانى المهرجانات: "صنعوا الفن من العدم"

مروان موسى
مروان موسى

أطلق الفنان مروان موسى، مغني الراب المصري، تصريحات مثيرة حول واقع أغاني المهرجانات.

وأكد موسى، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، أن هذا النوع من الفن قد تعرض لظلم أكبر مقارنةً بالراب، مشيرًا إلى أن فناني الراب قد حصلوا على استحقاقاتهم وظهروا في الإعلانات والمنصات الإعلامية بشكل واسع.

وأضاف موسى أن فناني المهرجانات قد أبدعوا في صناعة فنهم بأقل الإمكانات، محققين انتشارًا واسعًا لأغانيهم في جميع أنحاء مصر، وشدد على ضرورة تغيير النظرة السائدة تجاه هؤلاء الفنانين، معتبرًا أنهم قدموا فنًا رغم قلة الإمكانات المتاحة لهم.

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واختتم موسى حديثه بالتأكيد أن الطبقية في الفن تسببت في حرمان فناني المهرجانات من حقوقهم الفنية، داعيًا إلى إعادة تقييم مكانتهم في المشهد الثقافي المصري.

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