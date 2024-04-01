الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مروان موسى يعتذر لجمهوره على الهواء.. ويعد بعودة قوية (فيديو)

مروان موسى
مروان موسى

أعرب الفنان مروان موسى، نجم الراب المصري عن أسفه لغيابه عن جمهوره لمدة سنتين، مؤكدًا أن الفترة العصيبة التي مر بها كانت السبب وراء هذا الانقطاع الطويل عن "السين المصري".

وشدد موسى، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة على العلاقة الوثيقة التي تربطه بمعجبيه، واصفًا إياهم بالعائلة والأصدقاء.

أضاف موسى قائلًا: "أشعر بالحنين إلى تلك الأيام التي كانت فيها علاقتي بالجمهور في أوجها، وهي من أسعد لحظات حياتي".

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واختتم موسى تصريحاته بوعد قاطع لمحبيه بأن يعود إليهم مجددًا، معبرًا عن حبه العميق وتقديره لهم، ومتمنيًا أن يستعيد الدفء والقرب الذي كان يجمعهم في السابق.

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