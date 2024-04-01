الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا نيقولا أنطونيو: الصوم تهذيب وليس تعذيب للجسد

كنيسة الروم الأرثوذكس
كنيسة الروم الأرثوذكس

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس حاليا بفترة الصوم الكبير، وعلى خلفية الاحتفالات قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية إن "الصوم تهذيب وليس تعذيب للجسد". فالمرضى جسدهم مُهذب بالمرض، كذلك كبار السن جسدهم مهذب بالوهن. وهؤلاء ليس عليهم فروض الصوم كالأصحاء حتى لا يكون الصوم تعذيب لجسدهم المُهذب بالمرض وبسنين العمر.

على الكهنة ورعاة الشعب المؤمن في رعاياهم، خاصة صغار السن منهم، وعلى الذين يمارسون الصوم الرهباني؛ أن يكونوا رحماء على مثل هؤلاء ويضعوا أمام أعينهم قول يسوع المسيح: "فَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا هُوَ إِنِّي أُرِيدُ رَحْمَةً لاَ ذَبِيحَةً، لَمَا حَكَمْتُمْ عَلَى الأَبْرِيَاءِ" (متى 7:12).

وفي هذا يقول القديس ثيوفانوس الناسك الحبيس: "تسألينني إذا كان بإمكان أحد المرضى أن يشرب الحليب في فترة الصيام. لا الحليب فقط بل سائر الأطعمة الملائمة له يستطيع أن يتناولها، طالما أن حالته الصحية تتطلب ذلك".

كما أن على الأُسر التي لديها أطفال أن يكونوا رحماء بأطفالهم، بأن يشجعونهم على الصوم لفترات تتناسب مع أعمارهم، أو الامتناع عن بعض الأطعمة التي إن توقفوا عن تناولها لا تؤثر نموهم الجسدي.

هذا وقام المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها للروم الأرثوذكس برفقة الأرشمندريت نقولا فانوس وشريف زريق من مجلس وكلاء كنيسة القديس جيورجيوس زار المتروبوليت جون ماري شامي مطران مصر والسودان للروم الكاثوليك في كنيسة البشارة في طنطا بمناسبة الاحتفال بعيد البشارة.

بعد القداس الإلهي، استقبل المتروبوليت جون ماري شامي المتروبوليت نيقولا في قاعة الكنيسة. حيث هنأ المتروبوليت نقولا نيافته بالعيد متمنيًا له ولشعب الكنيسة أن تعم المحبة الأخوية بين أبناء الكنيستين، خاصة بسبب قلة عدد الرعية.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

يوم رياضي لخدمة التربية الدينية بكاتدرائية مار مرقس بالإسماعيلية

البابا تواضروس يُهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر

المدرسة الأسقفية تحتفل بفوزها بالمركز الأول على مستوى إدارة منوف التعليمية

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهى فى كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس ذكرى الأربعين لشقيق الأب أنطونيوس فايز

الكاتدرائية تطلق العدد الجديد من مجلة الكرازة

الكاثوليكية تحتفل بذكري الطوباوية نتاليا تولاسيويتز الشهيدة

لمحة تاريخية عن الصوم الأربعيني المقدس في الكنيسة الأورشليمية

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

المفتى: قيمة زكاة المال المودع فى البنك هى 10% قياسًا على زكاة الزروع

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

انخفاض كبير فى أسعار جميع أنواع اللحوم.. الكيلو بـ160 جنيهًا قائم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"