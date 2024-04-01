اليوم 22.. الأدعية المستجابة قبل الأفطار في رمضان 2024

يبحث عدد كبير من المسلمين عن الأدعية المستجابة في شهر رمضان المبارك، ودعاء قبل الأفطار، في اليوم الـ22 من شهر رمضان 2024؛ تقربا من المولى عز وجل بالدعاء وطمعا في زيادة الأجر.

و الدعاء عبادة مشروعة ومستحبة وبالاخص الدعاء قبل اذان المغرب في شهر رمضان 2024؛ لِما فيه من التضرع والتذلّل والافتقار إلى الله تعالى، وقد حثَّنا الله تعالى عليه وأوصانا به.

فضل الدعاء قبل اذان المغرب

وقال رسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثم قرأ: «﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60]» رواه أصحاب "السنن".

وقالت دار الإفتاء المصرية إن العلماء أجعموا على أنَّ هذه الآية الكريمة من جوامع الدعاء، وأنَّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من الدعاء بها؛ فقد أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» [البقرة: 202].

دعاء قبل الافطار 2024

ومن الأدعية المستجابة قبل الأفطار