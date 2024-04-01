الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

اليوم 22.. الأدعية المستجابة قبل الأفطار في رمضان 2024

دعاء قبل أذان المغرب
دعاء قبل أذان المغرب

يبحث عدد كبير من المسلمين عن الأدعية المستجابة في شهر رمضان المبارك، ودعاء قبل الأفطار، في اليوم الـ22 من شهر رمضان 2024؛ تقربا من المولى عز وجل بالدعاء وطمعا في زيادة الأجر.

و الدعاء عبادة مشروعة ومستحبة وبالاخص الدعاء قبل اذان المغرب في شهر رمضان 2024؛ لِما فيه من التضرع والتذلّل والافتقار إلى الله تعالى، وقد حثَّنا الله تعالى عليه وأوصانا به.

txt

فضل الدعاء في شهر رمضان ودعاء قبل أذان المغرب وأبرز الأدعية

فضل الدعاء قبل اذان المغرب

وقال رسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثم قرأ: «﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60]» رواه أصحاب "السنن".

وقالت دار الإفتاء المصرية إن العلماء  أجعموا على أنَّ هذه الآية الكريمة من جوامع الدعاء، وأنَّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من الدعاء بها؛ فقد أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» [البقرة: 202].

دعاء قبل الافطار 2024

ومن الأدعية المستجابة قبل الأفطار 

  • اللّهم إني أعوذ بك من فتن الدنيا، اللّهم قوّ إيماننا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان.
  • اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.
  • اللهم إنك عفوا كريم تحب العفو فأعفو عنا
  • اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا واغفر لهما وتجاوز عن سيئاتهما وأدخلهم فسيح جناتك، وألحقنا بهما يا رب العالمين.
  • اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشّرت زكريا بيحيى.
الادعية المستجابة الأدعية المستجابة في شهر رمضان شهر رمضان المبارك الدعاء المسجاب قبل الأفطار الدعاء الدعاء عبادة مشروعة الدعاء قبل اذان المغرب

مواد متعلقة

نقيب الأشراف: نقف جميعًا مع الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التقدم والبناء

شيخ الأزهر للبابا تواضروس أثناء التهنئة بالعيد: متماسكون فى نسيج وطنى ‏واحد

بدء التقديم في مسابقة العمال بوزارة الأوقاف.. و12 شرطًا للقبول

بـ374.5 مليون جنيه.. هيئة الأوقاف تحقق أعلى عائد شهرى فى تاريخها خلال مارس

بعد تصريحات سعاد صالح المنتحر ليس بكافر.. المفتي: حرام شرعا

جامع الأزهر: فى العشر الأواخر من رمضان فرصة لمن أصابهم الفتور

افتتاح 17 مسجدًا الجمعة القادمة

الشيراوية تقيم حفل الإفطار السنوي بمشاركة مشايخ الصوفية (صور )

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

انخفاض كبير فى أسعار جميع أنواع اللحوم.. الكيلو بـ160 جنيهًا قائم

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

عاجل.. «القاهرة الإخبارية»: الطائرة المسيرة التى ضربت إيلات استهدفت الرصيف العسكرى فى الميناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة