بعد تصريحات سعاد صالح المنتحر ليس بكافر.. المفتي: حرام شرعا

في تصريح مثير للجدل للدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، حول حكم الشرع فيما يتعلق بشخص قتل نفسه، قالت إن من يقدم على قتل نفسه لا يعد كافرًا، وإنما هو عاصٍ لأوامر الله، مؤكدة على وجود إجماع بين العلماء على هذا الرأي.

وأشارت في تصريحاتها إلى أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية ويلجؤون إلى قتل أنفسهم يعتبرون مرضى، مشددة إلى أن ضعف الإيمان واليأس عوامل قد تدفع البعض إلى التفكير في الانتحار، مؤكدة أنه على الرغم من أن الانتحار يُعد من الكبائر ويظهر تساهل الشخص في التعامل مع مشكلاته، فإنه لا يصح تكفيره.



وفي هذا السياق، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية تدعو إلى حفظ النفس وحمايتها وتحرِّم قتل النفس وإزهاق الروح، أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده.

وقال إن الانتحار حرامٌ شرعًا لما ثبت في كتاب الله عز وجل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين، فقال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وأضاف مفتي الجمهورية في تصريحات سابقة: لم يقتصر الأمر على التحذير من قتل النفس فقط، بل حرَّم الله تعالى كل ما من شأنه أن يهلك الإنسان أو يلحق به ضررًا. وشدد فضيلة المفتي على أن الانتحار من كبائر الذنوب، وهو حكم ثابت في الكتاب والسنة، وأجمع المسلمون قاطبة على ذلك.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن المحافظة على النفس مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، فقال المولى عز وجل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الشريعة الإسلامية الغراء تدعو إلى حفظ الكليات الخمس وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال، وهذه الكليات هي التي اتفقت جميع الأديان السماوية وأصحاب العقول السليمة على احترامها، وقد أجمع أنبياء الله تعالى ورسله من عهد سيدنا آدم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب حفظها.