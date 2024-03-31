الشيراوية تقيم حفل الإفطار السنوي بمشاركة مشايخ الصوفية (صور )

شهد مقر الطريقة الشبراوية الخلوتية بالقاهرة، الأحد، مأدبة الإفطار الرمضاني السنوي في مثل هذا اليوم من كل عام.

وشارك مشايخ الطرق الصوفية الطريقة الشبراوية الخلوتية وأبنائها ومريدها وأحبابها، يومهم الرمضاني، كما شهدت مأدبة الإفطار، بحضور عدد من الشخصيات العامة والصحفية والإعلامية.

وأكد محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية أن الطريقة تحرص على أن تكون مأدبة الإفطار الرمضاني يوم 21 رمضان من كل عام فرصة أن نجتمع فيها على حب المولى عز وجل وحضرة سيدنا رسول اللهﷺ، وأن هذا اليوم محفور في أذهان أبناء الطريقة منذ عقود، مشيرًا إلى أن إطعام الطعام في حب الله ورسوله لهو من خير الأعمال التي تؤلف بين القلوب.

في أعقاب مأدبة الإفطار أحيت الطريقة الشبراوية الخلوتية، ليلة رمضانية في مسجدها ومقرها الرئيسي بصلاة التراويح والاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم وعدد من الابتهالات الدينية.

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