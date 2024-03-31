الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

الشيراوية تقيم حفل الإفطار السنوي بمشاركة مشايخ الصوفية (صور )

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شهد مقر الطريقة الشبراوية الخلوتية بالقاهرة، الأحد، مأدبة الإفطار الرمضاني السنوي في مثل هذا اليوم من كل عام.

وشارك مشايخ الطرق الصوفية الطريقة الشبراوية الخلوتية وأبنائها ومريدها وأحبابها، يومهم الرمضاني، كما شهدت مأدبة الإفطار، بحضور عدد من الشخصيات العامة والصحفية والإعلامية.

txt

"القصبي" يشارك في الافتتاح الرسمي لمسجد الشبراوي بعد تجديده (صور )

وأكد محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية أن الطريقة تحرص على أن تكون مأدبة الإفطار الرمضاني يوم 21 رمضان من كل عام فرصة أن نجتمع فيها على حب المولى عز وجل وحضرة سيدنا رسول اللهﷺ، وأن هذا اليوم محفور في أذهان أبناء الطريقة منذ عقود، مشيرًا إلى أن إطعام الطعام في حب الله ورسوله لهو من خير الأعمال التي تؤلف بين القلوب.

في أعقاب مأدبة الإفطار أحيت الطريقة الشبراوية الخلوتية، ليلة رمضانية في مسجدها ومقرها الرئيسي بصلاة التراويح والاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم وعدد من الابتهالات الدينية.

IMG-20240331-WA0035
IMG-20240331-WA0035
IMG-20240331-WA0036
IMG-20240331-WA0036
IMG-20240331-WA0037
IMG-20240331-WA0037

IMG20240331205620
IMG20240331205620
IMG20240331205623
IMG20240331205623
IMG20240331205621
IMG20240331205621
الطريقة الشبراوية الإفطار الرمضاني مشايخ الطرق الصوفية الطريقة الشبراوية الخلوتية

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

عاجل.. ما مصير المحافظين بعد حلف الرئيس السيسى اليمين الدستورية يوم الثلاثاء؟

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

نجاة 12 شخصا من الموت فى محيط النادى الأهلى

نتنياهو يخضع لعملية جراحية بتخدير كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

ماجد حبته

تحرك ثلاثى من القاهرة

حسين دعسة

المقترح الأمريكى.. رفح وجنوب لبنان.. ولا عزاء لغزة

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

صور

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

أكبر مائدة إفطار للأيتام فى عين شمس

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبري.. إسرائيل مستعدة لإظهار المرونة بشأن ملف الأسرى في مفاوضات القاهرة

اضطرابات مدنية واسعة وتهديدات بإقالة نتنياهو.. أزمة التجنيد تتفاقم فى إسرائيل

تل أبيب تشتعل.. إسرائيل تشهد أكبر مظاهرات قبل استئناف المفاوضات فى مصر