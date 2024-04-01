الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

بـ374.5 مليون جنيه.. هيئة الأوقاف تحقق أعلى عائد شهرى فى تاريخها خلال مارس

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

حققت هيئة الأوقاف المصرية ثلاثة أرقام قياسية لإيرادات وأرباح الهيئة في العام المالي الحالي، وذلك على النحو التالي.

 حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد شهري في تاريخ هيئة الأوقاف مارس ٢٠٢٤م، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف عن الفترة من ١/ ٣/ ٢٠٢٤ حتى ٣١/ ٣/ ٢٠٢٤ مبلغًا وقدره ( ٣٧٤،٥٩١،٠١٥ ) جنيهًا، بزيادة قدرها ( ٦٧،٨٥٨،٨٦٢ ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٢٢.١%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وبزيادة قدرها ( ١٣٤،٧١٥،٤٩٨ ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٥٦.٢%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

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تحقيق أعلى عائد ربع سنوي

وحققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد ربع سنوي عن الفترة من ١/ ١/ ٢٠٢٤ حتى ٣١/ ٣/ ٢٠٢٤، حيث بلغ إجمالي المتحصلات ( ٧٧٣،١٧٦،٧٤٦ ) جنيهًا، بزيادة قدرها ( ١٣٦،٢٢٥،٨٥٤ ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (٢١.٤%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وبزيادة قدرها ( ٢٤٤،٠٥٧،٠٠٦ ) جنيه، بنسبة تقدر بنحو (٤٦.١%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

الهيئة تحقق أعلى عائد خلال ٩ أشهر

 كما حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى عائد خلال ٩ أشهر، حيث بلغ إجمالي المتحصلات عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣ حتى ٣١/ ٣/ ٢٠٢٤ مبلغًا وقدره ( ١،٩٧٢،٨٩٤،٣٠٨ ) جنيه، بزيادة قدرها ( ٣٢١،٠٣٣،٤٧٠ ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (١٩.٤%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وبزيادة قدرها ( ٥٤٣،٤٧٥،٣٠٨ ) جنيه، بنسبة قدرها (٣٨%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

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