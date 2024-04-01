الإثنين 01 أبريل 2024
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مصر

"معلومات الوزراء" يطلق تقنيات "إيفو" لقراءة وترجمة النصوص على موقعه الإلكتروني

معلومات الوزراء
معلومات الوزراء

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خيارات رقمية جديدة تتيح القراءة والترجمة الآلية للنصوص المنشورة على موقعه الإلكتروني ومنصاته الرقمية المختلفة، وذلك من خلال تدشين القارئ الآلي "إيفو"، في أحدث خطوة للمركز لدعم مسيرته نحو التحول الرقمي.

وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن تلك الخطوة تأتي في إطار انتهاج سياسات متكاملة داخل المركز لتطويع تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأبرز التقنيات الحديثة لدعم جميع الأنشطة البحثية والمعرفية للمركز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستمرار مواكبة التطورات الحديثة في مجالات التحول الرقمي والثورات المعرفية المختلفة.

وأشار "الجوهري" إلى أن تلك السياسات أفرزت على مدار الفترة الماضية العديد من المنتجات المبتكرة داخل المركز، مثل: اللوحات المعلوماتية الذكية والمنصات المتطورة للبيانات، والتي تستخدم الأدوات التكنولوجية الحديثة في جمع وتحليل المعلومات، بما يحقق نقلة مختلفة على صعيد اتخاذ القرار بناء على قياسات وتقييمات دقيقة ومحدثة باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف "الجوهري"، أن من بين تلك الأدوات التكنولوجية الحديثة، هو ما يشهده العالم حاليًا من صيحات متلاحقة في مجال قراءة وترجمة النصوص آليًا، لذلك جاء قرار المركز بضرورة إطلاق تقنيات خاصة عبر خدمة "ايفو - Aivo"، كتقنية جديدة متطورة تتيح القراءة الصوتية الآلية للمقالات والأخبار والإصدارات البحثية المنشورة على الموقع الإلكتروني للمركز ومنصاته الرقمية المختلفة، كما تقوم كذلك بترجمتها إلى لغات عدة، أبرزها: الإنجليزية والفرنسية، مع إصدارها بشكل صوتي أيضًا باستخدام تلك اللغات، مشيرًا إلى أن حوالي 300 مقال على الموقع الإلكتروني للمركز ومنصات التواصل الخاصة بالبود كاست أصبحت تتمتع بتلك الخدمات حاليًا.

ولفت "الجوهري"، إلى أن توطين تلك التقنيات يسمح بتطويرها بشكل يتناسب مع استخدامها باللغة العربية مع تفادي معامل الخطأ في قراءة وترجمة النصوص، والمتواجد في بعض الأدوات المتاحة في صورة مجانية أو مدفوعة على شبكة الإنترنت، مضيفًا أن "مركز المعلومات" يتيح تلك الخدمات لجمهور المستفيدين محليًا وعالميًا بأشكال ولغات مختلفة بما يناسب احتياجاتهم العصرية، حيث يمكن لزوار الموقع الإلكتروني للمركز ومنصاته الرقمية المختلفة الاستفادة من خيارات القراءة والترجمة الصوتية الآلية للمقالات والأخبار والدراسات المنشورة من خلال إطلاق تقنيات خدمة "ايفو - Aivo" الجديدة.

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