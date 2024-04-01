الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار وتباين اليورو والإسترليني في بداية التعاملات

الدولار
الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار وتباينت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، في البنوك العاملة بمصر. 


ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات؛ "الأهلي المصري ومصر" سجل سعر صرف الدولار 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي "خاص" سجل 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 47.16 جنيه للشراء و47.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 1-4-2024 في مصر

 

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سعر الدولار اليوم 21 مارس 2024 خلال منتصف التعاملات

أسعار صرف العملة الأوروبية


وبالنسبة للعملات الرئيسية.. تباينت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" شراءً وبيعًا.. ففي البنك الأهلي سجل "اليورو" 50.82 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجل "اليورو" 50.83 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 50.77 جنيه للشراء و51.06 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي المصري.. سجلت العملة الأوروبية 50.89 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع.
كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تباينًا في الشراء والبيع.. ففي البنك الأهلي سجل 59.52 جنيه للشراء و59.81 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجل 59.55 جنيه للشراء و59.80 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 59.46 جنيه للشراء و59.74 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي المصري.. سجل الجنيه الإسترليني 59.53 جنيه للشراء و59.67 جنيه للبيع.
وعربيا.. سجل الريال السعودي 12.58 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 12.86 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 152.82 جنيه للشراء و153.78 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي المصري.

أسعار الدولار بداية التعاملات الاسترلينى اليورو الأهلى المصري سعر صرف الدولار

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 1-4-2024 في مصر

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