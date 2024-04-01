استقرار أسعار الدولار وتباين اليورو والإسترليني في بداية التعاملات

استقرت أسعار صرف الدولار وتباينت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، في البنوك العاملة بمصر.



ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات؛ "الأهلي المصري ومصر" سجل سعر صرف الدولار 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي "خاص" سجل 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 47.16 جنيه للشراء و47.26 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملة الأوروبية



وبالنسبة للعملات الرئيسية.. تباينت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" شراءً وبيعًا.. ففي البنك الأهلي سجل "اليورو" 50.82 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجل "اليورو" 50.83 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 50.77 جنيه للشراء و51.06 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري.. سجلت العملة الأوروبية 50.89 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تباينًا في الشراء والبيع.. ففي البنك الأهلي سجل 59.52 جنيه للشراء و59.81 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجل 59.55 جنيه للشراء و59.80 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 59.46 جنيه للشراء و59.74 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري.. سجل الجنيه الإسترليني 59.53 جنيه للشراء و59.67 جنيه للبيع.

وعربيا.. سجل الريال السعودي 12.58 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 12.86 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 152.82 جنيه للشراء و153.78 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي المصري.