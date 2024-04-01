أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 1 أبريل 2024 فى بورصة الدواجن

يكثر البحث عن أسعار الفراخ والبيض في البورصة من التاجر والعاملين في الدواجن لرصد اخر تطورات الأسعار وهل شهدت انخفاض أم تستمر في الارتفاع.

نعرض في التقرير التالي أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 1 أبريل 2024 في بورصة الدواجن في أخر تحديث للأسعار.



أسعار الفراخ اليوم الإثنين

سعر الفراخ البيضاء 88 جنيه

سعر الفراخ الساسو 97 جنيه

سعر امهات بيضاء 80 جنيه

سعر الفراخ البلدي 80 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين

كتكوت أبيض شركات يوم 25 جنيه

كتكوت أبيض قطعان يوم 24 جنيه

كتكوت ساسو يوم 12 جنيه

كتكوت ساسو بيور يوم 13 جنيه

كتكوت بلدي حر يوم 7 جنيه

كتكوت هجين يوم 9 جنيه

كتكوت جيل ثاني يوم 11 جنيه

كتكوت روزي بيور يوم 15 جنيه



أسعار البيض اليوم الإثنين

سعر بيض أحمر كرتونة 159 جنيه

سعر بيض أبيض كرتونة 157 جنيه

سعر بيض بلدي كرتونة 161 جنيه

اسعار البط



سعر بط بلدي 120 جنيه

سعر بط مسكوفي 100 جنيه

استقر سعر بط مولار 80 جنيه

سعر بط فرنساوى 75 جنيه

سعر بط البغال 90 جنيه

سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم واحد 45 جنيه

سعر كتكوت بط مولار عمر يوم واحد 34 جنيه

سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي عمريوم واح 25 جنيه

سعر كتكوت بط بكينى فرنساوى يوم واحد 12 جنيه



أسعار الأعلاف



علف بادي 23% 24،000 جنيه

علف نامي 21% 23،950 جنيه

علف ناهي 19% 23،850 جنيه

علف بادي نامي 21،5% 22،450 جنيه

علف بيض انتاجي 16% 18،200 جنيه

علف بيض انتاجي 18% 19،100 جنيه



إقرأ أيضا

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم 21 رمضان 2024

طن بادى بـ24 ألف جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم الأحد فى الأسواق