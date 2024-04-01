أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 1 أبريل 2024 فى بورصة الدواجن
يكثر البحث عن أسعار الفراخ والبيض في البورصة من التاجر والعاملين في الدواجن لرصد اخر تطورات الأسعار وهل شهدت انخفاض أم تستمر في الارتفاع.
نعرض في التقرير التالي أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 1 أبريل 2024 في بورصة الدواجن في أخر تحديث للأسعار.
أسعار الفراخ اليوم الإثنين
سعر الفراخ البيضاء 88 جنيه
سعر الفراخ الساسو 97 جنيه
سعر امهات بيضاء 80 جنيه
سعر الفراخ البلدي 80 جنيه
أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين
كتكوت أبيض شركات يوم 25 جنيه
كتكوت أبيض قطعان يوم 24 جنيه
كتكوت ساسو يوم 12 جنيه
كتكوت ساسو بيور يوم 13 جنيه
كتكوت بلدي حر يوم 7 جنيه
كتكوت هجين يوم 9 جنيه
كتكوت جيل ثاني يوم 11 جنيه
كتكوت روزي بيور يوم 15 جنيه
أسعار البيض اليوم الإثنين
سعر بيض أحمر كرتونة 159 جنيه
سعر بيض أبيض كرتونة 157 جنيه
سعر بيض بلدي كرتونة 161 جنيه
اسعار البط
سعر بط بلدي 120 جنيه
سعر بط مسكوفي 100 جنيه
استقر سعر بط مولار 80 جنيه
سعر بط فرنساوى 75 جنيه
سعر بط البغال 90 جنيه
سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم واحد 45 جنيه
سعر كتكوت بط مولار عمر يوم واحد 34 جنيه
سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي عمريوم واح 25 جنيه
سعر كتكوت بط بكينى فرنساوى يوم واحد 12 جنيه
أسعار الأعلاف
علف بادي 23% 24،000 جنيه
علف نامي 21% 23،950 جنيه
علف ناهي 19% 23،850 جنيه
علف بادي نامي 21،5% 22،450 جنيه
علف بيض انتاجي 16% 18،200 جنيه
علف بيض انتاجي 18% 19،100 جنيه
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