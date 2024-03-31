الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مليحة الحلقة 6.. خطبة ياسر عرفات لسرد الحقائق

مليحة
مليحة

أبرزت الحلقة السادسة من مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب، بعض المقاطع من خطبة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والذي تحدث فيها عن بعض الحقائق التي حدثت على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الهجرة اليهودية إلى فلسطين ومن بعد إعلان تأسيس الكيان الصهيوني رسميًا.

نوضح فيما يلي بعض الحقائق التي ذكرها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر عام 1974، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" والتي أشار لها المسلسل.

أن عدد سكان فلسطين كان عند بداية الغزو عام 1881، وقبل قدوم أول موجة استيطان حوالي نصف مليون نسمة، وكلهم كانوا من العرب، مسلمين ومسيحيين وكان بينهم حوالي عشرون ألفاً من يهود فلسطين، يعيشون جميعاً في كنف التسامح الديني الذي اشتهرت به حضارتنا.

وعد بلفور

كذلك ومن ضمن الحقائق أن الحركة الصهيونية عمدت إلى تهجير حوالي خمسين ألف يهودي أوروبي بين عامي 1882 و1917، ولجأت في ذلك إلى استخدام شتى أساليب الاحتيال لتغرسهم في الأرض، ونجحت في الحصول على تصريح بلفور من بريطانيا.

كما أنه وعلى مدى ثلاثين عاماً بعد صدور تصريح بلفور، نجحت الحركة الصهيونية مع حليفها الاستعماري، في تهجير المزيد من يهود أوروبا واغتصاب أراضي عرب فلسطين، وهكذا أصبح عدد اليهود في فلسطين عام 1947 حوالي 600 ألف يملكون أقل من 6% من أراضي فلسطين الخصبة، بينما كان تعداد عرب فلسطين حوالي مليون وربع المليون نسمة.

ثم أنه وبفعل تواطؤ الدولة المنتدبة مع الحركة الصهيونية، ودعم الولايات المتحدة لهما، صدر عن هذه الجمعية وهي في بداية عهدها التوصية بتقسيم فلسطين في 29 نوفمبر 1947 وسط تحركات مريبة وضغوط شديدة، فقسمت أرض الوطن الواحد، وعلى الرغم من رفض الشعب الفلسطيني ذلك منح قرار التقسيم المستوطنين الاستعماريين 54% من أرض فلسطين.

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وكأن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة إليهم؛ فشنوا حرباً إرهابية  ضد السكان المدنيين العرب واحتلوا 81% من مجموع مساحة فلسطين، وقاموا بتشريد مليون عربي، ومن هنا بدأ جذر المشكلة الفلسطينية، وهو أنه يعني أن أساس المشكلة ليس خلافاً دينياً أو قومياً بين دينين أو قوميتين، بل أنه قضية شعب اغتصب وطنه وشرد من أرضه لتعيش أغلبيته في المنافي والخيام.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين، دياب، أمير المصري، سيرين خاس، روفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم هم أبطال مسلسل مليحة، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

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