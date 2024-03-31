ملخص أحداث الحلقة الـ 20 من مسلسلات الأطفال محور اهتمام الملايين حيث استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أحداث الحلقة العشرين وتناول القيم التي تقدمها للأطفال والتي يجب أن يتحلون بها بشكل يومي.

"أبرزها يحيى وكنوز".. ملخص أحداث الحلقة الـ 20 من مسلسلات الأطفال

جاء ملخص أحداث الحلقة الـ 20 من مسلسلات الأطفال والذي يحرص الملايين من الأطفال يوما على مشاهدتها أثناء تناول وجبة الإفطار وهى كما يلي:-

مسلسل يحيى وكنوز

بدأت أحداث الحلقة 20 من مسلسل الكرتون يحيى وكنوز الجزء الثالث بظهور فهمي وهو بيضرب يحيى، لكن يتدخل حرس الملك ويرفض فهمي تسليم سلاحه والابتعاد عن يحيي حتى يقعان في بركة من المياه، كما يقبض الحراس على البروفيسورة جميلة وحسان.

مسلسل نورة

شهدت الحلقة 20 من مسلسل الكرتوني نورة، حلم نورة وهي بتستلم الكأس، وتتفاجئ بكونه مكسور، لتسأل أخيها عن سبب كسر الكأس المكسور، ثم تستيقظ على صوت والدتها للذهاب إلى المدرسة، وتقابل نورة صديقتها ريم وتتحدث معها عن استعدادات «الأوبن داي» لكن تتفاجئ برد ريم بأن كل التجهيزات كُسرت.

مسلسل نور والكوكب السعيد

أما الحلقة 20 من مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد، فبدأت بظهرو نور وزهرة وفرحة وصديقهم رامي ليتحدثوا عن ورق القضية الذين أخذوه من المحامي، ويسأل يحيى عن آلة الطباعة التي طبعت هذا الورق، ويرد رامي أن هذه الآلة موجودة في 20 مكان.

وبعد البحث يصلوا للرجل الذي سلم الورق ويتدخل رامي للإمساك به، لكن المفأجاة تكمن في أن الرجل الذي ظهر في اللعبة لصديقة زهرة بيراقبه.

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