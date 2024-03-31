إعدام 3 أطنان أغذية غير صالحة للاستهلاك فى دمياط

أعلن الدكتور السيد عبدالجواز، وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن المرور على ٩٩ منشأة غذائية خلال شهر رمضان المبارك، وضبط وإعدام أكثر من ٣ أطنان من الأغذية غير المطابقة للمواصفات، بناءً على تعليمات وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور عطية منصور مدير عام الشئون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، لتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.

واستمرت إدارة مراقبة الأغذية في شن حملات مكثفة على الأسواق بنطاق محافظة دمياط، حيث تم المرورعلى 99 منشأة غذائية متنوعة، منها 63 منشأة تدار بدون ترخيص و4 منشآت غذائية بها خطر داهم على الصحة العامة، وتمت التوصية بغلقها إداريًا وإيقاف تشغيلها.

تحرير 143 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة

كما تم ضبط 1.565 طن زبيب منتهى الصلاحية ومنتجات ألبان مجهولة المصدر، حيث تم تحرير محاضر الضبط وعرض المضبوطات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات، كما تم إعدام 1305 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وإعدام 430 لتر مشروبات وعصائر وزيوت متغيرة الخواص الطبيعية، وتم سحب 24 عينة أغذية متنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمى.