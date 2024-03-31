موعد آذان المغرب اليوم الأحد 21 رمضان 2024 في القاهرة

موعد آذان المغرب اليوم الأحد 21 رمضان 2024 الموافق 31 مارس الجاري من أكثر الكلمات البحثية التي تلقى رواجًا على موقع جوجل البحثي خلال الساعات الأخيرة، وذلك لرغبة الملايين من المسلمين من كافة محافظات الجمهورية في معرفة توقيت الإفطار وذلك وفقا للهيئة العامة للمساحة.

موعد آذان المغرب اليوم الأحد 21 رمضان 2024

يمكن معرفة موعد آذان المغرب اليوم الأحد 21 رمضان 2024 في محافظة القاهرة وفقا للإمساكية الرمضانية التي أعدتها الهيئة العامة للمساحة المصرية وعلى سكان المحافظات الأخرى مراعاة فروق التوقيت حيث جاءت الأوقات كما يلي:-

وقت السحور في تمام الساعة 1.57 صباحا.

وقت الإمساك في تمام الساعة 3.57 صباحا.

موعد آذان صلاة الفجر في تمام الساعة 4.17 فجرا.

موعد آذان الظهر في تمام الساعة 11:59 ظهرا.

موعد آذان العصر في تمام الساعة 3:30 عصرا.

موعد آذان المغرب في تمام الساعة 6:13 مساء.

موعد آذان العشاء في تمام الساعة 7:31 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية

جاءت مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية وفقا للإمساكية الرمضانية:-

وقت السحور في تمام الساعة 2:02 صباحا.

وقت الإمساك في تمام الساعة 4:02 صباحا.

موعد آذان صلاة الفجر في تمام الساعة 4.22 فجرا.

موعد آذان الظهر في تمام الساعة 12:04 ظهرا.

موعد آذان العصر في تمام الساعة 3:36 عصرا.

موعد آذان المغرب في تمام الساعة 6:18 مساء.

موعد آذان العشاء في تمام الساعة 7:38 مساء.

مواعيد الصلاة في محافظة السويس

جاءت مواعيد الصلاة في محافظة السويس وفقا للإمساكية الرمضانية:-

وقت السحور في تمام الساعة 2:02 صباحا.

وقت الإمساك في تمام الساعة 4:10 صباحا.

موعد آذان صلاة الفجر في تمام الساعة 4:12 فجرا.

موعد آذان الظهر في تمام الساعة 11:54 ظهرا.

موعد آذان العصر في تمام الساعة 3:25 عصرا.

موعد آذان المغرب في تمام الساعة 6:08 مساء.

موعد آذان العشاء في تمام الساعة 7:27 مساء.

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