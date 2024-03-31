حالة الطقس اليوم الأحد 31-3-2024 الموافق 21 رمضان فى مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تسود حالة الطقس المائلة للحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية مع انعدام فرص تساقط الأمطار بالتزامن مع موجة حارة في فصل الربيع.

وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 31-3-2024 21 رمضان في مصر.

حالة الطقس اليوم في مصر

توقع تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري، لطيفا ليلا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

ويكون الطقس دافئا على السواحل الشمالية الغربية، لطيفا ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتتشكل الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الأسكندرية

يسود اليوم الأحد طقس دافئ نهارًا على الأسكندرية والسواحل الشمالية، مائل للبرودة في ساعات الصباح الباكر، وساعات الليل المتأخرة، وتكون درجة الحرارة 26 للعظمى، و 14 درجة للصغرى.

درجات الحرارة اليوم