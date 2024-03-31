الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم الأحد 31-3-2024 الموافق 21 رمضان فى مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تسود حالة الطقس المائلة للحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية مع انعدام فرص تساقط الأمطار بالتزامن مع موجة حارة في فصل الربيع.

 وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 31-3-2024 21 رمضان في مصر.

 

حالة الطقس اليوم في مصر

توقع تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري، لطيفا ليلا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

ويكون الطقس دافئا على السواحل الشمالية الغربية، لطيفا ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتتشكل الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم 20 يوم رمضان 2024.. ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس اليوم 30 مارس 2024 في مصر بالقاهرة وباقي المحافظات

حالة الطقس في الأسكندرية 

يسود اليوم الأحد طقس دافئ نهارًا على الأسكندرية والسواحل الشمالية، مائل للبرودة في ساعات الصباح الباكر، وساعات الليل المتأخرة، وتكون درجة الحرارة 26 للعظمى، و 14 درجة للصغرى. 

 

درجات الحرارة اليوم 

  • القاهرة الكبرى: 29 للعظمى، 18للصغرى.
  • الوجه البحري: 29 للعظمى، 19 للصغرى.
  • الإسكندرية: 26 للعظمى، 14 للصغرى.
  • مطروح العظمى 23 درجة للعظمى، 13 للصغرى.
  • سوهاج العظمى 34 درجة للعظمى، 17 للصغرى.
  • وسط سيناء: 29 للعظمى، 15للصغرى.
  • جنوب سيناء: 30 للعظمى، 19للصغرى.
  • شمال الصعيد: 33 للعظمى، و 17للصغرى.
  • جنوب الصعيد:35 للعظمى، 19 للصغرى.
  • قنا العظمى 34 للعظمى، 18 للصغرى.
  • أسوان العظمى 35 للعظمى، 19 للصغرى.
txt

بداية فصل الربيع| موعد عيد شم النسيم 2024 ومظاهر الاحتفال به

txt

خريطة التنبؤات تكشف حالة الطقس أول أيام فصل الربيع

حالة الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الجوية فصل الربيع 21 رمضان تساقط الامطار

الأكثر قراءة

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

عاجل.. مصرع وإصابة 31 شخصًا إثر انفجار سيارة مفخخة فى سوق شعبية بسوريا

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 31-3-2024 فى مصر

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

أدعية مستجابة.. دعاء 21 رمضان الأحد 31-3-2024

اليوم.. القاهرة تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين حماس وإسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية