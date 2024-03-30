حالة الطقس اليوم 20 يوم رمضان 2024.. ودرجات الحرارة المتوقعة

يبحث الملايين عن حالة الطقس اليوم السبت 20 يوم رمضان 2024 مع التقلبات الجوية التي يشعر بها كافة سكان المحافظات حيث أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسو طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم السبت 20 يوم رمضان 2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت 20 يوم رمضان 2024 حيث أكدت استمرار الشبورة المائية الكثيفة وخاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم في الاسكندرية

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 20 يوم رمضان 2024

القاهرة 28 16

العاصمة الإدارية 28 15

6 أكتوبر 29 15

بنهــــا 28 16

دمنهور 26 15

وادي النطرون 28 14

كفر الشيخ 27 14

المنصورة 27 15

الزقازيق 28 15

شبين الكوم 28 14

طنطا 28 14

دمياط 25 15

بورسعيد 25 15

الإسماعيلية 29 16

السويس 28 15

العريش 24 14

رفح 23 14

رأس سدر 28 15

نخل 27 12

كاترين 24 08

الطور 29 14

طابا 27 15

شرم الشيخ 29 18

الإسكندرية 23 14

العلمين 23 14

مطروح 23 15

السلوم 22 14

سيوة 26 15

رأس غارب 30 17

الغردقة 29 16

سفاجا 29 17

مرسى علم 29 18

شلاتين 28 17

حلايب 26 19

أبورماد 27 18

رأس حدربة 28 18

الفيوم 29 16

بني سويف 29 17

المنيا 29 14

أسيوط 30 16

سوهاج 31 16

قنا 32 17

الأقصر 32 18

أسوان 32 18

الوادي الجديد 31 16

أبوسمبل 31 18

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