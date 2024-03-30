السبت 30 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

موعد آذان المغرب اليوم 20 من رمضان 2024 في القاهرة

موعد آذان المغرب
موعد آذان المغرب

ارتفع البحث عن موعد آذان المغرب اليوم 20 من رمضان 2024 على محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ونتيجة لذلك ينشر موقع الدستور الموعد بالإضافة إلى مواعيد الصلاة اليوم السبت الموافق 30 مارس 2024.

موعد آذان المغرب اليوم 20 من رمضان 2024

 

وفقًا لإمساكية شهر رمضان 2024، فإن موعد آذان المغرب اليوم 20 من رمضان 2024 في تمام الساعة السادسة وثلاثة عشر دقائق (6:13) حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة وجاءت مواقيت الصلاة كما يلي:-

  • الفجر 4:18
  • الشروق 5:46
  • الظهر 11:59
  • العصر 3:30
  • صلاة المغرب 6:13
  • العشاء 7:31

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عدد ساعات الصيام في اليوم 20 من رمضان 2024

مدة ساعات الصوم اليوم السبت الموافق اليوم الـ 20 من شهر رمضان نحو 13 ساعة و55 دقيقة.

ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، دعاء يقال عند سماع الأذان، يغفر الله -عز وجل- ذنوب قائله.

وروي في صحيح مسلم عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».

 

أفضل ما يقال قبل آذان المغرب

وأما عن الدعاء المستجاب قبل الصلاة، فيمكن ترديد « يا الله يا رحمن يا ودود، يا راحم الشيخ الكبير يعقوب، يا غافر ذنب داود، ويا كاشف ضر أيوب، يا منجي إبراهيم من نار النمرود، يا من ليس له شريك، ولا معه مقصود، يا من لا يخلف عن الموعود اللهم إني أسألك بحرمة هذا الدعاء وعظمته عندك، أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ».

موعد أذان المغرب يوم السبت 20 رمضان 2024 فى القاهرة وفقًا للإمساكية

ماذا يفعل المسلم قبل اذان المغرب؟

يكثر المسلم من الدعوات ويقول: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

« اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي وارحمني، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت».

ووفقا لإمساكية شهر رمضان تكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه كان يوم الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة.

أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة.

 

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