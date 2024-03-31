سعر الذهب اليوم الأحد 31-3-2024 بالجنيه المصرى والدولار

تراجع طفيف سجله سعر الذهب في مصر اليوم الأحد، حيث تراجع الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – بنحو 5 جنيهات.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب اليوم الأحد 31-3-2024 بالجنيه المصري والدولار.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم عيار 24: بيع 3،497 جنيه، وللشراء 3،531 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 22: بيع 3،206 جنيه، وللشراء 3،237 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: بيع 3،060 جنيه، وللشراء 3،090 جنيه.

سعر الذهب عيار 18: بيع 2،623 جنيه، وللشراء 2،649 جنيه.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سجل سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية بين 60 جنيه إلى 100 جنيه للجرام، بينما تصل مصنعية الذهب عيار 18 إلى 14% من سعر جرام الذهب.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 14:بيع 2،040 جنيه، وللشراء 2،060 جنيه.

سعر الذهب عيار 12: بيع 1،749 جنيه، وللشراء 1،766 جنيه.

الاونصة: بيع 108،761 جنيه، وللشراء 109،827 جنيه.

الجنيه الذهب: بيع 24،480 جنيه، وللشراء 24،720 جنيه.

الكيلو : بيع 3،497،143 جنيه، وللشراء 3،531،429 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب اليوم بالدولار ارتفاع جديد في آخر جلسة تداولات، للجلسة الخامسة على التوالي، وارتفعت العقود الفورية للسبائك بحوالي 4.15% منذ بداية هذا الأسبوع وحتى الآن، مع أرباح بنحو 8.3% خلال الربع الأول من 2024.

وارتفعت العقود الفورية للذهب بنحو 0.1% لتسجل 2،234.84 دولارا للأوقية، وصعدت أسعار عقود الذهب الآجلة، تسليم شهر يونيو، بحوالي 1.90% مسجلة 2،254.80 دولارا للأوقية.