السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم 30 مارس 2024 في مصر خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم 30 مارس 2024 في مصر.. كلمات تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" سعر صرف العملات الأجنبية  في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم 30 مارس 2024 في مصر خلال منتصف التعاملات 

سعر الدولار اليوم 30 مارس 2024 في مصر خلال منتصف التعاملات محور اهتمام الملايين من المواطنين والذي يشهد استقرار عقب ارتفاع طفيف في سعر الصرف البنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 47.35 جنيهًا للشراء، و47.45 جنيهًا للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

شهد سعر صرف الدولار السبت خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، استقرارًا حيث بلغ متوسط سعره 47.35 جنيهًا للشراء، و47.45 جنيهًا للبيع، وفقاً للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار الموافق عشرين يوم رمضان و30 مارس 2024 نحو 47.40 جنيه للشراء مقابل 47.50 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار اليوم 20 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر تداول الدولار اليوم السبت 30 مارس 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ 47.35 جنيهًا للشراء، و47.45 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل الدولار اليوم السبت في البنك التجاري الدولي 46.60 جنيه للشراء، و46.70 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات اليوم السبت الموافق 20 يوم رمضان، وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

  • بلغ سعر الدولار نحو 47.35 جنيهًا للشراء، و47.45 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر اليورو 51.35 جنيهًا للشراء، و51.48 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر جنيه الاسترليني 60.00 جنيهًا للشراء، و60.14 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الريال السعودي 12.56 جنيهًا للشراء، و12.58 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الدينار الكويتي 153.65 جنيهًا للشراء، و153.03 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الدرهم الاماراتي 12.82 جنيهًا للشراء، و12.85 جنيهًا للبيع.
  • بلغ سعر الفرنك السويسري 53.35 جنيهًا للشراء، و53.73 جنيهًا للبيع.

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