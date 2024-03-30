مسلسل مليحة لميرفت أمين ودياب.. ملخص الحلقة 5

في الحلقة الخامسة من مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب، ما زالت الأحداث تتطور في إيقاع من السرعة المشوقة لتشمل عدد من الأحداث الهامة.

ملخص أحداث مسلسل مليحة الحلقة 5

يعد أهم أحداث مسلسل مليحة الحلقة 5 هو وفاة جد مليحة أبو عمار، وذلك قبل أن يحقق أمنيته، وهو الموت على أرض غزة لتصرخ مليحة وجدتها صرخات مدوية عقب مشاهدتهم له وهو مغطى بالملاءة.

كذلك وخلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل مليحة أبدى أدهم إعجابه بسلسلة على شكل غزة ترتديها مليحة ولا تخلعها أبدا وذلك عندما جمعه لقاءًا نمت به بعض المشاعر مع الفتاة الفلسطينية مليحة، إذ أكد لها أن قضية فلسطين هي قضية مصر والمصريين تماما كما هي قضية الفلسطينيين.

أحداث مسلسل مليحة الحلقة الخامسة

كما شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل مليحة شك زوجة خال الضابط أدهم والتي تجسد دورها الفنانة حنان سليمان، وهي تربطها علاقة قوية به وبوالدته والأسرة بإصابتها بمرض السرطان.

وذلك إذ لاحظ زوجها "الفنان أشرف زكي"الارتباك عليها، وهي تقول له إنها ستخرج في أمر ساعة وستعود، ماجعله يشك في أنها تخبئ عليه أمرًا وبعد إلحاحه قالت له إنها تشعر أن جسدها يشوبه تغيرات غريبة وقد نصحتها زميلاتها بالكشف عند أطباء أورام.

ثم أوصت سليمان زوجها له ألا يخبر أولادهما لكي لا ينزعجا دون داع، وقد ظهر هنا تخلي الزوج عن كل شيء ليقف جوار زوجته حيث أصر على الذهاب معها إلى الطبيب تاركًا كل ما وراءه من عمل، وقد أظهرت دموعه التي حاول أن يخفيها حبه ووفاؤه وقلقه على زوجته.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين ودياب وأمير المصري،سيرين خاس، وروفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم هم أبطال مسلسل مليحة، والمسلسل من إنتاج شركة DS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.