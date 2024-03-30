مسلسل محارب الحلقة 20.. طلاق ناهد السباعي من محارب

تعرض اليوم الحلقة 20 من مسلسل محارب في التاسعة مساءً على قناة سي بي سي، والذي يخوض بطولته حسن الرداد وأحمد زاهر عبر شاشة قناة cbc حصريًا طوال شهر رمضان.

مسلسل محارب الحلقة 20

بدأت أحداث الحلقة 20 من مسلسل محارب بطلاق محارب زوجته انجي “ناهد السباعي” والتي طلبت الطلاق منه بعدما قام سائق الميكروباص بعمل سفلي لها.

وطلبت انجي الطلاق من محارب وبالفعل طلقها ليتم قراءة الفاتحة على سائق الميكروباص بعدها بأيام قليلة فقط وهو ما أحزن محارب.

فيما لا يزال محارب هاربًا من الشرطة وتتعقد خيوط قضية قتل العزازي ومحاميه، كما أن جميع الأدلة تشير إلى أن محارب هو من قتلهما.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار دراما الحركة إذ تتمحور حول الشاب "عزيز" الذي يقوم بدوره حسن الرداد، ويظهر من خلال المسلسل في دور شاب قد أتى نازحًا من الصعيد إلى مدينة "القاهرة"، وذلك عقب وفاة والده، ثم يضطر إلى العمل في مجالات عدة بهدف أن يعول أسرته، ولكنه يكتشف سرًا ما "سيعرف خلال الأحداث" يغير من مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب رمضان 2024

مسلسل محارب بطولة: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد وعدد آخر من الفنانين.

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مواعيد عرض مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 يوميًا على قناة cbc حصريًا الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 5 مساء، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 مساء.