السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

غدًا.. مؤتمر تضامني مع فلسطين وحفل فني لفرقة سورية بإفطار نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تنظم نقابة الصحفيين إفطارها السنوى غدا الأحد، فى ذكرى العيد الثالث والثمانين لإنشاء نقابة الصحفيين، يوم 31 مارس 1941م، متضمنًا وجبات صيامية للزملاء المسيحيين.

ويشارك فى الإفطار، الذى يأتى متزامنًا مع يوم الأرض الفلسطينى 30 مارس، ومرور ما يقرب من 6 أشهر على العدوان الإسرائيلى الوحشى على الشعب الفلسطينى، عدد من الصحفيين الفلسطينيين بعضهم وصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية قادمًا من غزة.


وقال خالد البلشى نقيب الصحفيين، إنه تمت دعوة الزملاء الفلسطينيين، تقديرًا لصمودهم، وصمود الشعب الفلسطينى الأسطورى فى وجه العدوان الصهيونى، وتأكيدًا من النقابة المصرية فى عيدها الثالث والثمانين على أن أبوابها ستظل مفتوحة لنصرة القضية الفلسطينية، وإحياءً ليوم الأرض الفلسطينى، واستبسال الفلسطينيين فى الدفاع عن أرضهم ضد محاولات التهويد والتهجير.


يعقب الإفطار فى الثامنة مساءً، مؤتمر تضامنى مع الشعب الفلسطينى فى ذكرى يوم الأرض، يتحدث فيه عدد من الصحفيين الفلسطينيين القادمين من غزة مؤخرًا، وكذلك ممثلون عن تليفزيون فلسطين.


ويختتم اليوم فى التاسعة بحفل فنى تحييه فرقة المرعشلى السورية للإنشاد الدينى بمناسبة ذكرى تأسيس النقابة، تقدم خلاله عددًا من الأغنيات الخاصة بفلسطين، وكذلك ابتهالات وتواشيح دينية، بمناسبة شهر رمضان المعظم.

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