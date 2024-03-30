شيخ الحارة يصدم ريم البارودى: ليه محمد سامى مبيحبكيش؟

واجه شيخ العرافين الفنانة ريم البارودي، وسألها: "ليه محمد سامي مبيحبكيش؟!"، لترد: "اسأله هو، معرفش ومعنديش معلومة، المعلومات عندك".

وسألها شيخ العرافين في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة”، على قناتي المحور والنهار: "إنتي رفضتي مسلسل جري الوحوش مرتين؟!"، لترد: "طيب، وفيها إيه.. آه رفضته".

وتابعت الفنانة: "قدمت مسلسل الباطنية بعدما جرى إنتاجه كفيلم سينما، وكانت شخصية مروة ليست موجودة في الفيلم، وأخاف أعيد تجربة مش معمول حسابها في حاجات كتير جدًا، وأنا أكتر واحدة اعتذرت عن أعمال وأختار أعمالي بعناية شديدة".