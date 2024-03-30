السبت 30 مارس 2024
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اليوم العشرون من رمضان.. موعد أذان المغرب في الإسكندرية

موعد اذان المغرب
موعد اذان المغرب في رمضان 2024

من الموضوعات التي يرتفع معدل البحث عنها و موعد اذان المغرب في الإسكندرية مع تبقي القليل على موعد أذان الإفطار لليوم العشرون من شهر رمضان 2024.

نعرض في التقرير التالي موعد أذان المغرب في الإسكندرية وفق التوقيت الرسمي للأذان في هذه المحافظة حيث تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى لاختلافات التوزيعات الجغرافية.


موعد اذان المغرب في الاسكندرية


موعد اذان المغرب: 6:19 م
موعد اذان العشاء: 7:38 م

 

موعد اذان المغرب في القاهرة

موعد اذان المغرب: 6:13 م
موعد اذان العشاء: 7:31 م


موعد اذان المغرب في بورسعيد

موعد اذان المغرب: 6:09 م
موعد اذان العشاء: 7:29 م


موعد اذان المغرب في الاسماعيلية 


موعد اذان المغرب: 6:09 م
موعد اذان العشاء: 7:28 م


موعد اذان المغرب في البحيرة 


موعد اذان المغرب: 6:16 م
موعد اذان العشاء: 7:36 م


موعد اذان المغرب في الفيوم 


موعد اذان المغرب: 6:14 م
موعد اذان العشاء: 7:32 م

موعد اذان المغرب في الزقازيق


موعد اذان المغرب: 6:12 م
موعد اذان العشاء: 7:31 م

 

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موعد اذان المغرب في المنيا 


موعد اذان المغرب: 6:14 م
موعد اذان العشاء: 7:31 م

موعد اذان المغرب في سوهاج 


موعد اذان المغرب: 6:10 م
موعد اذان العشاء: 7:25 م


موعد اذان المغرب في الأقصر


موعد اذان المغرب: 6:05 م
موعد اذان العشاء: 7:20 م

 

موعد اذان المغرب في اسوان 


موعد اذان المغرب: 6:04 م
موعد اذان العشاء: 7:18 م


موعد اذان المغرب في العريش 


موعد اذان المغرب: 6:03 م
موعد اذان العشاء: 7:22 م

 

موعد اذان المغرب في  الغردقة 


موعد اذان المغرب: 6:01 م
موعد اذان العشاء: 7:17 م

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