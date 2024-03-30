السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

مع تغيرات الفصول.. نصائح لتجنب أعراض الحساسية الموسمية

الحساسية
الحساسية

مع تغيرات الفصول، يعاني الكثير من آلام الحساسية الموسمية، إلا أنه يمكن الاستعداد لها من خلال تناول أدوية الحساسية التي تساعد على الوقاية من أعراضها.

وحسب موقع "هيلث"، فإنه يختلف توقيت موسم الحساسية من شخص لآخر، ويعتمد على موقعك والوقت من السنة. وحسبما ذكر في الموقع، فإنه من المفيد تناول أدوية الحساسية في وقت النوم، ويلاحظ الكثيرون أن أعراضها، بما في ذلك سيلان أو حكة في الأنف، أو العطس، أو السعال، أو العيون الدامعة، والحكة، تكون أسوأ خلال الصباح الباكر.

الحساسية الموسمية، التي تسمى أيضًا التهاب الأنف التحسسي الموسمي، شائعة في الولايات المتحدة، ويعاني أكثر من 67 مليون بالغ و14 مليون طفل من الحساسية الموسمية.

متى يجب تناول أدوية الحساسية؟

قبل أسبوعين إلى أربعة أسابيع من بدء موسم الحساسية هي القاعدة العامة لتحديد موعد بدء تناول أدوية الحساسية، ولكن يجب الحرص على تناول دواء الحساسية. 

وترجع أسباب الحساسية الموسمية إلى الآتي:

نوع الحساسية: الأشجار، التي يتم تلقيحها في وقت مبكر من العام، هي الدافع الرئيسي لموسم حساسية الربيع، ويمكن أن تسبب حبوب لقاح العشب أعراضًا في أواخر الربيع والصيف. قد تظهر الأعراض على الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه عشبة الرجيد أو النباتات المماثلة التي تبدأ في أواخر الصيف وتستمر حتى أوائل الشتاء.

 طرق لتجنب أعراض الحساسية 

قد لا تتمكن من منع الحساسية الموسمية تمامًا، ومع ذلك هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تقليل أعراض الحساسية، بالإضافة إلى الأدوية، مثل:

 تجنب المحفزات: وتشمل تلوث الهواء ودخان التبغ والرياح.

أغلق النوافذ والأبواب: فهذا يمنع دخول حبوب اللقاح إلى منزلك، خاصة في الأيام التي ترتفع فيها حبوب اللقاح.

الاستحمام ليلًا: يؤدي ذلك إلى إزالة المواد المسببة للحساسية من شعرك وبشرتك.

استخدم مرشحات الهواء: فهي تساعد على إزالة بعض حبوب اللقاح داخل منزلك.

استخدم النظارات الشمسية: فهذا يحمي عينيك من مسببات الحساسية أثناء وجودك بالخارج.

ارتداء الكمامة: حاول ارتداء الكمامة أثناء تواجدك بالخارج خلال أسوأ أعراض الحساسية لديك.

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