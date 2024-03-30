السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. رئيس وزراء بولندا: أوروبا تدخل حقبة ما قبل الحرب والقارة ليست مستعدة

رئيس الوزراء البولندى
رئيس الوزراء البولندى

قال رئيس الوزراء البولندى، دونالد تاسك، إن أوروبا تدخل حقبة "ما قبل الحرب"، محذرا من أن القارة ليست مستعدة، وحث الدول الأوروبية على زيادة الاستثمار الدفاعي.

 

وقال تاسك - فى مقابلة مع مجموعة من الصحف الأوروبية، نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، "لا أريد أن أخيف أحدا، لكن الحرب لم تعد مفهوما من الماضي، إنه حقيقي وقد بدأ منذ أكثر من عامين".

 

وجاءت تصريحات تاسك بعد أيام من اختراق صاروخ روسي المجال الجوي البولندي لفترة وجيزة خلال هجوم كبير على أوكرانيا؛ مما دفع وارسو إلى وضع قواتها فى حالة تأهب قصوى.

 

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الهجمات الروسية واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات بدون طيار استهدفت البنية التحتية للطاقة.

 

وكان تاسك يستخدم منصته على مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولة إضافة شعور بالإلحاح إلى المناقشات الأوروبية حول الدفاع والمساعدات لأوكرانيا، وسط مخاوف بشأن مستقبل المساعدة الأمريكية والمخاوف بشأن القدرة الصناعية الدفاعية.

 

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي - فب وقت سابق من هذا الشهر - "التضامن الحقيقي مع أوكرانيا؟ كلمات أقل، ذخيرة أكثر".

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