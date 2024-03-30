إقبال جماهيرى على فعاليات معرض فيصل الرمضانى للكتاب

شهد معرض فيصل الرمضاني للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الجمعة، إقبالا كبيرا من الجمهور عليه لاقتناء الكتب، والمشاركة في فعالياته المختلفة الفنية والثقافية المقامة على هامشه بشكل يومي.

وقدم المعرض العديد من الفعاليات للأطفال، سواء عروض فنية للمركز القومي لثقافة الطفل، أو ورش مختلفة منها الرسم والتلوين، وقص ولصق، وحرف يدوية وغيرها.

فعاليات معرض فيصل الرمضانى للكتاب

كما أقيمت ندوة بعنوان «النضال الوطني وانتصارات أكتوبر»، شارك فيها الدكتور محمد رفعت الإمام، وأدارتها الدكتورة سحر حسن، التي تحدثت عن الكثير من الانتصارات خلال شهر رمضان على مر التاريخ، منها غزوة بدر، ثم فتح مكة، وفتح الأندلس، وغيرها من الانتصارات آخرها انتصار حرب أكتوبر المجيد.



ومن جانبه قال الدكتور محمد رفعت الإمام، إن مصر ما زالت حيوية في ثقافتها، وحضور جمهور كبير لمعرض فيصل دليل على تلك الحيوية، موضحا أن هناك تقصير في مناهج التعليم من ناحية حديثها عن انتصارات أكتوبر، وعن انتصارات الجيش المصري.

فعاليات معرض فيصل الرمضانى للكتاب

كما أقيمت ندوة بعنوان «رمضانيات.. انتصارات الأمة في شهر الصيام»، بمشاركة الواعظ أحمد عبد الباسط، والواعظة منال عبد المجيد، وأدارها مروان حماد.

فعاليات معرض فيصل الرمضانى للكتاب

وقال مروان حماد، إن هذه الندوة تعد باكورة البرنامج الديني في المعرض، متحدثا عن ما يحب عليه أن يفعله كل فرد في رمضان، والانتصارات في شهر رمضان، مؤكدا على أن النصر من عند الله.



ومن جانبه قال الواعظ أحمد عبد الباسط، إن رمضان شهر الخير والبركات والانتصارات والرحمة من عند الله، لافتا إلى أن شهر رمضان يعرف بشهر الانتصارات منها الانتصار على النفس والهوى، والدنيا، فهو موسم الطاعة.



وأضاف أن الإنسان إذا انتصر على نفسه ينتصر على شهواته، وكل المتع الزائلة، فكل الصراع الذي نعيش فيه ما هو إلا دنيا صغيرة، مؤكدا على أن الطاعة من توفيق الله عز وجل، وشهر رمضان فرصة للامتناع عن معصية الله، والانتصار على النفس والشهوات، والتخلص من الذنوب.



بينما قالت الواعظة منال عبد المجيد، إن شهر رمضان وصفه ربنا في كتابه بأنه أيام معدودة، يربى فيه الإنسان النفس، ويتطهر فيها من الذنوب والخطايا التي ارتكبها خلال غيره من شهور السنة، وفي هذا الشهر أقوى انتصار الانتصار على النفس.



وأضافت أن المسلمين حققوا العديد من الانتصار خلال هذا الشهر، وهذا يدل على أن شهر الصوم، لم يكن ما كان عائقا أمام العمل والانتصار وأخرها كانت انتصار حرب أكتوبر المجيد.



واختتمت فعاليات اليوم بعرض غنائي لفرقة الإنشاد الديني لقصر ثقافة روض الفرج، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة.

فعاليات معرض فيصل الرمضانى للكتاب

فعاليات معرض فيصل الرمضانى للكتاب

فعاليات معرض فيصل الرمضانى للكتاب

فعاليات معرض فيصل الرمضانى للكتاب

فعاليات معرض فيصل الرمضانى للكتاب

فعاليات معرض فيصل الرمضانى للكتاب

فعاليات معرض فيصل الرمضانى للكتاب