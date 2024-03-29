حى العمرانية يدفع بسيارات شفط مياه الأمطار لتنظيم إفطار أهل العمرانية

دفع حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة بسيارات شفط مياه الأمطار، لتنظيم إفطار أهل العمرانية، والذي بدأ تجهيزاته صباح اليوم الجمعة.

جهزت منطقة حي العمرانية التابعة لمحافظة الجيزة إفطارًا جماهيريًا كبيرًا في أحد شوارعها، ليضم كافة سكان المنطقة كنوع من أنواع التكاتف والتعاون بين أبناء الحي.

يعد ذلك الإفطار الجماعي الثاني الذي يجهزه أبناء حب العمرانية، والذي يأتي في إطار تدعيم سبل التعاون والإخاء بين أهالي الحي، وجمعهم على طاولة إفطار واحدة.

بدأت منطقة العمرانية في طرح الكراسي والطاولات في أحد الشوارع، في الحي، ليتم تقديم وجبات الإفطار عليها للأهالي الوافدين للمشاركة في هذا الحدث.

اعتادت المناطق الشعبية في مصرتنظيم إفطار جماعي لكل أهالي المنطقة، وذلك من أجل خلق أجواء رمضانية جميلة.