ضبط 258 قضية مخدرات و119 قطعة سلاح وتنفيذ 60980 حكما قضائيا

تواصل الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة تمكنت خلال 24 من ضبط (258) قضية مخدرات، (119) قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (60980) حكم قضائي متنوع

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (258) قضية مواد مخدرة.. بإجمالي (289) متهم ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (103،755 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (27،850كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (13،430 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (13،120 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (4،592 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3،880 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (946 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (850 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (250 جرام).

عدد (1515) قرص مخدر.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (119 قطعة سلاح ناري بحوزة 94 متهم).. وذلك على النحو التالي:

(14) بندقية آلية.

(22) بندقية خرطوش.

(5) طبنجات.

(78) فرد محلى.

(245) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(205) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (60980) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(200) حكم جناية.

(19259) حكم حبس جزئى.

(3472) حكم حبس مستأنف.

(29689) حكم غرامة.

(8360) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (10) متهمين إرتكبوا (80) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (19) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط عدد (280) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (16454) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.