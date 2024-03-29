موعد إعادة مسلسل بدون سابق انذار لـ آسر ياسين الحلقة 3

حققت الحلقة الثالثة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين نجاحًا كبيرًا، وجذب المسلسل العديد من المتابعين منذ عرض الحلقات الأولى منه والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد اعادة الحلقة 3

ويبحث العديد من الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد إعادة الحلقه الثالثه من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، ويعاد بواقع مرتين المرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على شاشة DMC drama، والمرة الثانية في تمام الساعة الخامسة فجرا.

مسلسل بدون سابق انذار تفاصيل احداث الحلقة 3

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل بدون سابق إنذار العديد من الأحداث المثيرة المشوقة، حيث يواصل مروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين البحث عن ابنه في محافظة الإسماعيلية والتي كانت قد وضعت زوجته ليلي فيهاوالتي تقوم بدورها الفنانة عائشة بن أحمد.

واستطاع أن يصل لأسرة الطفل الذي كانت ولادته في نفس اليوم مع ولادة ابنه عمر في مستشفى المنارة بالاسماعيليه.

مسلسل بدون سابق انذار موعد عرض الحلقة 4

وتعرض الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين بعد قليل على قناة DMC وهو العرض الاول في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة

ويبحث الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب اذان المغرب على قناة DMC.

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama ومنصة whatch it.

ويعاد بواقع مرتين المرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على شاشة DMC drama.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.