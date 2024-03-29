الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: مبادرة الحكومة لخفض الأسعار خطوة جيدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

سامي سوس
سامي سوس

أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، بمبادرة الحكومة لخفض الأسعار بنسب تتراوح بين 15 و25% على أن تزيد تلك النسبة بعد عيد الفطر المبارك إلى 30%، وذلك بالتعاون مع التجار والصناع، والتي تعد خطوة جيدة نحو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد سوس في بيانٍ له اليوم، ضرورة أن يشعر المواطن في الشارع بأثر تلك المبادرة ويلمس انخفاضا حقيقيا في الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية، حتى يمكن القول بأنها أتت ثمارها واستطاعت تلبية احتياجات المواطنين، ووفرت الدعم اللازم للفئات والأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية التي تعاني من موجات التضخم وغلاء الأسعار الناتجة عن الأزمات العالمية.

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن إلى أن المبادرة تهدف لضبط الأسعار والسيطرة عليها، والتصدي لجشع التجار، وتسهم في القضاء على الممارسات الاحتكارية من قبل التجار، مشيدا بالخطوات الجادة المتعددة التي تتخذها الحكومة لدعم المواطن.

وطالب سوس بضرورة التنسيق بين الأجهزة الرقابية المختصة المعنية لفرض الرقابة المشددة على الأسواق وضبط الأسعار، وإلزام التجار بالأسعار المحددة للسلع، حفاظا على الاستقرار، وضمان تلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

النائب سامي سوس مجلس النواب مبادرة الحكومة خفض الأسعار عيد الفطر المبارك

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