الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: إجراءات الحكومة لخفض الأسعار تسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالبدء الفعلي لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه مع المصنعين والتجار لوضع إليه لانخفاض الأسعار، مؤكدة أن الأسواق بدأت تشهد خفض أسعار السلع بنسبة 15% و20%، مع إمكانية الوصول إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشارت النائبة مايسة عطوة إلى أن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية، بالتعاون مع التجار والصناع، تكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة التضخم وتوفير الدعم اللازم للمواطن، وتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية اللازمة له، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.

وأضافت عضو مجلس النواب أن خفض الأسعار جاء في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، وهو ما يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية، بسعر أقل كثيرًا من السوق الموازية، بجانب مواجهة التحدي الكبير الذي طالما كان مطروحًا، ويتمثل في إشكالية توفير مُستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذي تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة.

وطالبت النائبة مايسة عطوة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات على التجار لمنع أي تجاوزات، وفرض تطبيق المبادرة، والقضاء على كافة أنواع وأشكال الاحتكار التي تحول بين المواطنين وبين تلبية احتياجاتهم، والسيطرة على الزيادة في الأسعار وفرض الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة بخفض الأسعار، والعمل على استقرار الأسواق.

النائبة مايسة عطوة خفض أسعار السلع الدكتور مصطفى مدبولي المصنعين والتجار انخفاض الأسعار

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