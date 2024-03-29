الجمعة 29 مارس 2024
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سياسي

"الاتحاد": لقاء الرئيس بوفد الكونجرس يؤكد إيمان أمريكا بدور مصر فى إنهاء احتلال غزة

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بوفد مجلس النواب الأمريكي يؤكد إيمان وثقة المؤسسات الأمريكية وجهاتها المختلفة في دور مصر المحوري لحل النزاعات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها العدوان على غزة من جانب الاحتلال الإسرائيلي وغيرها من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة إقليميًا.

وأضاف "صقر"- في تصريحات صحفية اليوم- أن اللقاء كان فرصة لتأكيد موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، وما يرتبط بها من ملفات خاصة فيما يتعلق بمخطط التهجير، الذي يكثف الاحتلال الإسرائيلي مساعيه من أجل تنفيذه، وهو ما لن تسمح به مصر، مشيرًا إلى أن مصر ترسل إلى المجتمع الدولي من خلال تلك اللقاء رسائل حول الوضع الكارثي الذي يشهده قطاع غزة.

ونوه رئيس حزب الاتحاد إلى أن مصر تحشد دوليًا لمواجهة الطغيان الذي يقوم به الاحتلال في غزة، حيث يمارس كل الجرائم في القطاع، والتي أبسطها سياسة التجويع، فضلًا عن جرائم القتل والقصف المتعمد لكل ما هو مدني، لافتًا إلى أن ذلك اللقاء فرصة للضغط الدولي على إسرائيل، والذي كان أحد نتائجه توصل مجلس الأمن الدولي لقرار بوقف إطلاق النار، ويجب أن تلتزم به إسرائيل.

ولفت المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد إلى أن الدبلوماسية المصرية تواصل جهودها الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومواجهة المخططات والمؤامرات التي يحييها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن مصر لن تفرط لا في حقها ولا في حقوق الأشقاء، وهي رسالة أدركتها القيادة الأمريكية.

حزب الاتحاد المستشار رضا صقر مجلس النواب الأمريكي الإحتلال الإسرائيلي المجتمع الدولي

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