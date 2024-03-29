الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

لليوم الـ43.. إقبال كثيف على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية لليوم الثالث والأربعين على التوالي، فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد"، بمناسبة شهر رمضان المبارك؛ التي أُطلِقَت في 15 فبراير الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وشهدت السرادقات والشوادر والمنافذ المشاركة في المبادرة إقبالًا مكثفا من المواطنين، الذين حرصوا على استغلال التخفيضات الكبيرة التي توفرها المبادرة على مختلف أنواع السلع، سواء الغذائية أو غير الغذائية، ولا سيما ياميش رمضان.

 توفير السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%

وتستهدف المرحلة الخامسة والعشرين من المبادرة - التي ستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك - توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية، من السلع الغذائية، وغير الغذائية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

2031 منفذا و6 معارض رئيسية و44 معرضا فرعيا و67 شادرا

كما قامت وزارة الداخلية لأول مرة بمضاعفة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة، لتصل إلى 2148 (2031 منفذا و6 معارض رئيسية و44 معرضا فرعيا و67 شادرا) بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية.

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إقبال كبير على «كلنا واحد» للاستفادة من التخفيضات

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لليوم الـ37 على التوالى.. إقبال مكثف على منافذ "كلنا واحد"

الوزارة تواصل توفير السلع من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية، وذلك بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.

كما يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

المرحلة الخامسة والعشرين مستلزمات الأسرة السرادقات والشوادر شهر رمضان المبارك منظومة الحماية الإجتماعية

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لليوم الـ37 على التوالى.. إقبال مكثف على منافذ "كلنا واحد"

إقبال كبير على «كلنا واحد» للاستفادة من التخفيضات

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