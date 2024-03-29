"القاهرة الإخبارية": إصابة 61 جنديًا من جيش الاحتلال بمعارك غزة منذ الأحد الماضى

أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 61 جنديا في معارك قطاع غزة منذ الأحد الماضي، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

هبوط مروحيات الجيش فى قطاع غزة لنقل عدد من الجنود الجرحى

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بهبوط مروحيات الجيش في قطاع غزة؛ لنقل عدد من الجنود الجرحى.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل خلافات حادة وقاسية بين رئيس الموساد دافيد برنياع، وممثل الجيش في المفاوضات نيتسان ألون، حول صفقة تبادل المحتجزين.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي، وفقا لتصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، بأن الصلاحيات التي حصل عليها الوفد المفاوض تشمل أعداد المحتجزين في صفقة التبادل وإعادة انتشار الجيش.

كما أكد الإعلام الإسرائيلي أن نتنياهو منع رئيس الموساد من إبلاغ الوفد المفاوض بحجم الصلاحيات الممنوحة إليه.