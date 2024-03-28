الخميس 28 مارس 2024
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أبو عاصي لـ"أبواب القرآن": ليس كل نهي في القرآن الكريم للتحريم

أبو عاصي
أبو عاصي

قال محمد  سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، ليس كل نهي في القرآن للتحريم، معبرًا:" ليس كل نواهي القرآن الكريم مقصدها التحريم، حيث يوجد نهي الكراهة، وهذه الكراهة إما كراهة تنزيهية وإما كراهة تحريمية.

نواهي القرآن الكريم 

وأكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، خلال لقائه ببرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الأصل في النهي في القرآن للتحريم والأصل في النهي للسنة للكراهية ثم يخرج النهي عن هذا الأصل في القرآن ويأتي لأمور أخرى، والمشكلة الكبيرة في هذه الجزيئية هو الاعتقاد بأن كل نهي في السنة حرام، لذا على الجميع إدراك أنه ليس كل النهي في القرآن للتحريم وأن كل الأوامر التي توجد في القرآن ليست وجوبية، وذلك لأن الوجوب فيه تضييق على الناس في حياتهم الطبيعية.

نواهي السنة

وذكر: "علينا أن لا نسوي بين نواهي القرآن ونواهي السنة يعني النبي نهانا أن نرفع أبصارنا في الصلاة إلى السماء، ولكن إذا حدث هذا الفعل فهنا لا يصح أن نقول أن الصلاة باطلة ولكن يمكن القول أن هذا الأمر مكروه وغير محبب فعله في الصلاة".

أبو عاصي أبواب القرآن محمد الباز محمد سالم أبو عاصي تحريمات القرآن والسنة

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