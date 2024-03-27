ماهي الحسنات الماحية؟.. أبو عاصي يُجيب لـ"أبواب القرآن"

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنه ما يسمى بموانع العذاب، وهذه الموانع متمثلة في الحسنات الماحية، الشفيع المطاع، ورحمة الله ومشيئته.

الحسنات الماحية

وأكد أبو عاصي، خلال لقائه ببرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "الحياة"،:" الإنسان قد يرتكب ذنبًا يستوجب عقابًا ثم تأتي رحمة ربنا، تأتي الحسنات الماحية لتغفر للإنسان هذه الذنوب التي كانت من الممكن أن تجعله خالدًا في النار".

العذاب المُستحق

وأضاف في حديثه، أن العذاب مستحق للناس، وذلك لأن البعض يرتكب الكثير من الجرائم، ولكن قد يكون هناك إنسان ارتكب جريمة ولكن حسناته أكثر من سيئاته، ويُطلق في هذه الحالة على حسنات الإنسان بالحسنات الماحية، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز " إن الحسنات يذهبن السيئات".