الثلاثاء 26 مارس 2024
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هل يمكن الجزم بدخول شخص بعينه النار؟.. سالم أبو عاصي يُجيب

الدكتور محمد سالم
الدكتور محمد سالم أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنه لن يحكم بين العباد إلا الله سبحانه وتعالى.

وأضاف "أبو عاصي" خلال حواره لبرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "الحياة": "أي كلام بخلاف هذا ضلال مبين، نحن لا نستطيع أن نحكم بأن فلانًا في النار ولا فلان في الجنة حتى في الكفار، أنت لا تستطيع أن تقول فلان ده بعينه في النار".

وتابع: "إنما تقول إن ربنا حكم للكافرين بالنار، لكن الحكم على الشخص ده بعينه إن ده داخل الجنة أو ده داخل النار غير الذي حكم به النبي والقرآن هذا في تأليه وأنت نصبت نفسك مقام الله عز وجل".

واستكمل: "ربنا لما حكى عن اليهود وحكى عن النصارى وحكى عن المسلمين وحكى عن الصابئين قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، نحن نتعايش في حدود مشتركة والاعتقادات والمذاهب هذا الذي يفصل فيه بين العباد يوم القيامة هو الله وحده".

وأردف: "هناك أمور الإيمان نفسه يعني مثلا لو جاء واحد يسألني أنا صليت صلاة مستوفية الأركان والشروط منطبقة تمامًا مع الشريعة الإسلامية يا مولانا صلاتي مقبولة؟ أقول له ما اعرفش، صلاتي صحيحة أقول له صحيحة فالحكم بالصحة والبطلان ده شأن العالم المجتهد، الحكم بالقبول وعدم القبول ده ليس من شأن العالم".

أبواب القرآن برنامج أبواب القرآن محمد سالم أبو عاصي محمد الباز

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