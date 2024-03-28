هل الأوامر في القرآن لها أوجه متعددة؟.. أبو عاصي يوضح لـ"أبواب القرآن"

قال د. محمد سالم أبو عاصي ، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الدين الإسلامي دين يسر وليس عسر، الدين لا يريد التضييق على الناس، والدليل على ذلك الحديث الشريف عندما رأى النبي صلى الله وعليه وسلم رجلًا نذر أن يحج ماشيًا فنهاه النبي عن هذا وقال له "الله غني عنك وعن عبادتك اركب".

موانع القرآن الكريم

وأكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، خلال لقائه ببرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مقولة الذهاب للصلاة في مسجد بعيد عن المنزل لأخذ االكثير من الحسنات أمر ليس به شيء من الدقة، معبرًا: "كل شيء يأتي لك بمشقة غير محبب، الشريعة لا تريد منك مشقة، الشريعة جاءت يسر وجاءت تتناسب مع طبيعة الناس".

يسر الشريعة الإسلامية

وتابع: "الأوامر في القرآن لها وجوه متعددة والنواهي أيضًا، وأنه ليس كل الأوامر في القرآن في درجة واحدة، ولا كل النواهي في درجة واحدة".